Accidents de la route : Un mal endémique

Un malheur n'arrive jamais seul. Le cauchemar continue pour les automobilistes, en ce mois sacré, loin de se réconcilier avec nos routes qui continuent à faire des victimes et endeuiller des familles.

Le ramadhan, le coronavirus et le confinement ne semblent pas freiner ce fléau. Bien au contraire, les chiffres continuent à nous horrifier, l’hécatombe reste marquée par des bilans quotidiens élevés s’ajoutant à ceux du Covid-19. Les accidents de la route ne connaissent malheureusement pas de trêve, continuant à prouver, tous les jours, cette incompatibilité criante entre les conducteurs, le civisme et le respect du code de la route, transformé en seconde nature à laquelle on s’accommode sans éprouver la moindre crainte. L'inculture routière continue de sévir, y compris durant le mois du jeûne et le confinement et montre bien que les mauvaises habitudes ont la peau dure et ne reculent pas face à une conjoncture des plus difficiles. Cette problématique, érigée en véritable casse-tête pour l’Algérie, fait que nous sommes classés parmi les pays les plus touchés par le terrorisme routier. La négligence et la légèreté affichées par certains quand ils sont au volant sont suffisamment révélatrices de ce mépris des autres usagers de la route censés, pourtant, bénéficier des mêmes droits, le facteur humain -l’automobiliste en l’occurrence- reste la première cause des sinistres enregistrés par les services de la Gendarmerie et de la Sûreté nationales. L’insécurité routière est toujours là et les statistiques, une fois de plus, attestent que ni le ramadhan, ni le coronavirus, n’arrive à instaurer la discipline et le respect des règles de conduite, seule alternative pour fléchir ces chiffres à même de donner le tournis. Certes, nous avons constaté, cette année, durant le mois sacré, un recul, une baisse significative de l’ordre de 15%, par rapport, à la même période de l’année passée en terme d’accidents, et plus de 19% pour les victimes, comme le confirme le bilan de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, pour la première quinzaine du ramadhan, mais nous avons toujours des difficultés à faire la «paix» avec nos routes que nous empruntons tous les jours. Il faut savoir que nous avons enregistré près de 500 accidents de la route et cela suffit à dire qu’il reste beaucoup à faire pour redresser les comportements des automobilistes.

Samia D.