Alger : Des vêtements au profit d’enfants nécessiteux et orphelins

La direction des Affaires religieuses et des Wakfs de la wilaya d’Alger s’attèle à lancer, vers la fin du mois sacré de ramadhan, une opération de distribution de plus de 2.000 habillements en faveur des enfants orphelins et ceux issus des familles nécessiteuses et ce à l'occasion de l'Aïd El Fitr, a-t-on appris hier auprès du directeur de cette direction.

Dans une déclaration à l’APS,

M. Zohir Boudraa a fait savoir que les préparatifs de l’opération de distribution de plus de 2.000 tenues de l’Aïd étaient en cours, prévoyant que ce chiffre touchera les 5.000 tenues à la faveur des dons des bienfaiteurs.Depuis l’apparition de la pandémie de Covid-19, la direction, sous la supervision du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs et le wali d’Alger, a incité les imams à l’intensification de l’action caritative et de solidarité pour aplanir les séquelles socio-économiques du nouveau coronavirus, a-t-il indiqué, faisant état de la distribution de plus de 20.000 colis alimentaires aux familles nécessiteuses à travers les communes d’Alger.

Le responsable a fait état de la distribution des fonds collectés au profit de 2.500 familles démunies comme première étape au début du mois sacré, ajoutant qu'une deuxième tranche exceptionnelle sera transférée au profit de 2.500 autres familles nécessiteuses à raison de 5.000 DA/famille via CCP.

M. Boudraâ a mis en avant la participation de la direction des

Affaires religieuses à l'initiative «Restaurant El Kheir» qui assure quotidiennement plus de 1.600 repas au niveau de l'école coranique Ahmed-Sahnoun à Bir Mourad Rais (plus de 1.200 repas) et plus de 400 repas à l'école coranique Bach Djerrah distribués aux personnels médicaux et paramédicaux relevant des hôpitaux d'Alger.