Vêtements de l’Aïd : La vente en ligne à la rescousse

À l’approche des fêtes de l’Aïd-el-Fitr, la vente des vêtements et des chaussures en ligne suscite de plus en plus l’engouement des citoyens, notamment les parents qui insistent pour faire plaisir à leurs enfants.

En effet, de nombreux commerçants qui ont été contraints de baisser rideau suite à la propagation du Covid-19 ont opté pour la vente via internet afin de limiter les dégâts financiers, misant plus particulièrement sur facebook, le réseau social le plus utilisé par les Algériens.

Et parce que la célébration de l’Aïd a toujours constitué pour les vendeurs de vêtements la période idoine pour faire de belles affaires et augmenter leur chiffre d’affaires, la vente en ligne s’avère une opportunité. Les commerçants ont créé des pages facebook pour exposer leurs articles et assurent aussi la livraison à domicile. Le nombre de commentaires des internautes sur ces pages montre l’intérêt et la forte demande sur les produits mis en vente, les vêtements pour enfants en premier lieu. De nombreux commerçants contactés nous ont expliqué que la crise financière causée par le confinement pour lutter contre le coronavirus qu’ils ont traversé les a poussés à s’orienter vers cette solution.

Sofiane, gérant d’un magasin de prêt à porter pour femme, à Cheraga (Alger), a choisi ce créneau de vente pour minimiser les pertes qu’il assure avoir subi suite à cet arrêt forcé des activités commerciales. «Je préfère passer par les réseaux sociaux pour tenter de vendre ma marchandise en proposant des réductions et des offres attrayantes», a-t-il indiqué, exprimant son désarroi face à cette situation. «Nous avons bénéficié d’une autorisation de réouverture de nos magasins aux premiers jours de ramadhan. Hélas, c’était impossible de gérer le flux de personnes qui ne respectaient pas les mesures de prévention et de distanciation sociale», a regretté Sofiane qui admet que la décision prise par les pouvoirs publics de procéder à la fermeture des magasins était sage. «Il est vrai que cette période d’avant l’Aïd constitue pour nous l’occasion d’augmenter notre chiffre d’affaires. La crise a touché toutes les activités commerciales, pas uniquement les vendeurs de vêtements», a-t-il ajouté.

Forte demande

Selon Rachid qui propose sur sa page facebook des vêtements et des chaussures pour enfants, avec livraison gratuite, les commerçants doivent être solidaires et plus responsables pour vaincre le coronavirus.

«Avec le confinement et l’arrivée de l’Aïd El Fitr, la vente en ligne des vêtements suscite de plus en plus l’intérêt des Algériens », a-t-il confirmé. Il estime que l’achat des vêtements de l’Aïd, notamment pour les enfants constitue pour les parents une nécessité. «Certes, la situation que nous traversons a fait que beaucoup de gens hésitent à offrir des vêtements neufs à leur progéniture mais on constate toutefois qu’il y a pas mal de demandes. C’est la raison pour laquelle, les parents s’orientent vers l’achat en ligne d’autant plus que nous prenons les mesures nécessaires pour assurer une livraison à domicile», a-t-il expliqué.

Du côté de la clientèle, la vente sur internet constitue une vraie aubaine et une alternative à l’activité commerciale ordinaire, leur permettant d’acquérir les produits dont ils ont besoin en toute sécurité. Les transactions se font entre le commerçant et le client par téléphone, avec la garantie d’une livraison à domicile.

«Il n'y a pas plus simple», dit Radia qui est habituée à faire ses achats via internet bien avant l’avènement du Covid-19.

Une mère de deux enfants confirme avoir passé sa commande pour l’achat de deux tenues. «Je suis d’abord informée de la disponibilité de mon choix et j’attends qu’on me livre ma commande qui se fait normalement en moins de 24 heures», a-t-elle indiqué, assurant qu’elle ne se voit pas passer l’Aïd sans l’achat de nouveaux vêtements.

«C’est une tradition», a-t-elle dit. Pour cette dernière, faire les achats en ligne permet d'éviter les contacts avec les commerçants ou les clients donc la contamination par le coronavirus.

Kamélia Hadjib