Conjoncture : Assurance Takaful, l’envol ?

Elément central dans l’architecture du système financier basé sur les principes islamiques, l’assurance Takaful, introduite dans la LF 2020, aspire à une meilleure implémentation. Le contexte est favorable. La volonté politique y est. Ce support assuranciel à mettre à la disposition des banques, pour le développement des produits bancaires alternatifs voit le coefficient de son importance se multiplier dans la réalisation de la plus grande inclusion financière qui demeure une des priorités du département des finances. Avec la faible pénétration de l’assurance dans l’économie, l’avènement d’une réglementation Takaful s’érigera en plus-value certaine et en un enrichissement. Pour ce faire, cette démarche doit être en mesure de générer une offre de prévoyance et d’épargne attractive, plus riche et diversifiée à travers des stratégies marketing adaptées aux attentes culturelles, économiques, sociales et aux avancées de l’environnement technologiques. Aujourd’hui, le Takaful bute sur un déficit en termes de pénétration et un manque d’offres, un désintérêt des assurés et une absence de réflexe assurantiel en assurance de personnes, un retard considérable dans le domaine des produits de capitalisation absents du marché, un manque de démocratisation de l’offre, de culture assurantielle et de campagnes de sensibilisation. Des éléments qui mèneront l’Exécutif à chercher la meilleure stratégie de développer cette filière adoptée à travers le monde. L’aboutissement de cette stratégie est, entre autres, tributaire de la mise en place d’un modèle flexible permettant un enrichissement du marché, l’instauration d’un cadre fiscal et comptable propice au développement de la Finance Islamique — Takaful dans le marché, la survenance d’un cadre réglementaire pour la finance — micro finance participative en vue de renforcer le paysage bancaire par de nouvelles banques islamiques et institutions de micro finance. Par la suite, il sera judicieux de songer au développement de la réassurance des opérateurs Takaful qui souffre de l’absence de sociétés spécialisées en Algérie. Le Retakaful vise à garantir des risques importants de grande valeur financière, ainsi que la couverture de pertes inattendues ou exceptionnelles que les opérateurs Takaful ne sont pas en mesure de couvrir. En chiffres, ils sont 324 opérateurs Takaful dans le monde. Les contributions brutes ont augmenté à un taux de croissance annuel composé de 33% entre 2005 et 2010, puis de 18% entre 2008 et 2013 et enfin de 6 % entre 2012 et 2017. Malgré un ralentissement de la croissance globale du marché mondial, le Takaful, lui, continue de croître plus rapidement que l’assurance conventionnelle. L’exemple malaisien est un cas d’école. Dans ce pays leader, le marché des services financiers islamiques le plus développé au monde, le Takaful familial et le Takaful général sont en nette progression. D’autres chiffres témoignent de l’importance de cette assurance. Les actifs mondiaux des opérateurs Takaful ont atteint 46 milliards de dollars en 2017 et devraient atteindre 72 milliards à l'horizon 2023.

Fouad Irnatene