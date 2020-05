Groupe textile Tayal : De nouveaux certificats de qualité pour accéder aux marchés internationaux

L'Algérienne des industries textiles «Tayal» S.P.A a obtenu de nouveaux certificats de qualité qui permettra au groupe d’accéder à des marchés internationaux importants, a indiqué hier le ministère de l’Industrie et des Mines, dans un communiqué. «L'Algérienne des Industries Textiles, TAYAL S.P.A, a reçu sa certification pour la norme de qualité "OEKO-TEX STANDARD 100" pour les fils», a précisé la même source.

Cette norme est une certification environnementale pour les fils et textiles.

Elle teste pour les substances nocives, y compris les substances légalement interdites et contrôlées, les produits chimiques connus pour être nocifs pour la santé et les paramètres de protection de la santé, explique le ministère.

La Société Tayal a également obtenu la certification «Better Cotton Initiative (BCI)», ajoute le communiqué.

Le Better Cotton Standard System est une approche holistique de la production de coton durable qui couvre les trois piliers de la durabilité : environnemental, social et économique, selon la même source

«Ces certifications sont une parmi une dizaine qui permettront au groupe d'entamer des marchés internationaux importants», a affirmé le ministère de l’Industrie et des Mines.