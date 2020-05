19 Mai 1956 Journée nationale de l’étudiant : De l’amphi au maquis

Les étudiants algériens qui ont rejoint le maquis le 19 mai 1956 ont impulsé un «nouveau souffle»' à la lutte armée durant la Révolution de Libération nationale, selon le témoignage du moudjahid et commandant Mohamed-Salah Mellah, alias commandant Amar Mellah.

Le moudjahid, dont l'âge n'excédait pas 18 ans lorsqu'il a répondu à l'appel de la Nation, a expliqué à l'APS à Batna à l'occasion de la commémoration du 64e anniversaire de la journée nationale de l'Etudiant (19 mai), que l'apport des étudiants a eu des répercussions dans plusieurs domaines, notamment en matière de gestion, d'organisation, d'information, de diplomatie, de communication et de médiatisation, jusqu'à la stratégie militaire et politique dans la conduite de la Révolution armée. «En abandonnant leurs études pour intégrer les rangs des militants de la Révolution, certains étudiants ont porté haut la voix du peuple algérien et défendu sa cause sur les ondes radio de nombreux pays, dont la Tunisie, l'Egypte, la Libye ainsi qu'en Europe centrale», a précisé Mohamed-Salah Mellah. Se remémorant les années de lutte armée, le moudjahid a fait savoir que la grève des étudiants du 19 mai 1956 ne s'était pas limitée uniquement aux lycéens, mais des étudiants d'universités de l'intérieur et de l'extérieur du pays, ont également répondu avec une profonde fierté à l'appel de la toute jeune Union générale des étudiants musulmans algériens, de l'Armée et du Front de libération nationale à rejoindre leurs frères moudjahidine.

Le succès de cette grève est imputable en grande partie à l'organisation estudiantine algérienne, qui s'était séparée de l'organisation estudiantine française, vectrice de la pensée coloniale et qui percevait la lutte du peuple algérien et la Révolution de libération comme étant «hors la loi» et les moudjahidine tels «des voleurs et des bandits de grands chemins».

La mémoire toujours aussi vivace à 82 ans, le commandant Amar Mellah s'est rappelé les circonstances qui l'avaient incitées en mai 1956 à rejoindre les rangs de la Révolution, expliquant que quatre surveillants du lycée franco-musulman de Constantine où il étudiait, à savoir Hihi El Mekki, Kouicem Abdelhak, Abdellaoui et Mohamed Sahnoune, avaient pour instruction de les informer que l'Union nationale des étudiants musulmans algériens avait décidé de boycotter les examens et les études à travers toute l'Algérie. «Il était de notre devoir de répondre à l'appel de la grève», dit-il. «Nous avons donc ramassé nos affaires scolaires et avons quitté le lycée qui est resté fermé 17 mois durant», a poursuivi le moudhahid, confiant être retourné dans sa ville natale à Tahammamet (la ville d'El Madher de Batna) et d'avoir essayé à plusieurs reprises de prendre attache avec l'Armée de libération nationale (ALN) avant de voir son vœu exaucé grâce au moudjahid El Hadj Abdelmadjid Abdesamad, responsable de la région militaire de Bouarif.

Le commandant Amar Mellah se souvient aujourd'hui encore de ce moment qui a constitué un ''tournant décisif'' dans sa vie, se rappelant qu'il jouait au ballon quand Ahcène, le frère du moudjahid El Hadj Abdelmadjid Abdesamad lui a appris, dans le plus grand secret, que son frère lui avait demandé de rejoindre les rangs de l'Armée de libération nationale.

«A cet instant, je me suis précipité chez moi, j'ai pris une kachabia et une corde pour faire croire aux soldats ennemis, ayant ceinturé la ville de Tahammamet de fils barbelés, que j'allais chercher du bois», se remémore-t-il, poursuivant : «J'ai quitté mon village pour rejoindre la Révolution et ma première rencontre avec les moudjahidine a eu lieu avec El Hadj Abdelmadjid Abdesamad, El Hadj Laib et Nedjaï dans un lieu faisant face à la montagne de Bouarif dans la dechra El Massaïd, où j'ai rencontré pour la première fois de ma vie des militants et appris à connaître leurs refuges».

--------------------------------

Le moudjahid Salah Mekacher