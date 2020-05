Perspectives de décollage économique après la pandémie : Les propositions des spécialistes

Plusieurs chercheurs, économistes, et directeurs d’établissement bancaires ont pris part hier à la rencontre scientifique organisée par le Haut conseil islamique à Alger, pour réfléchir sur les perspectives de l’amorce d’un décollage économique après la crise sanitaire due à l’épidémie Coronavirus.

En effet, tous les participants sont convenus à la conclusion que «l’épidémie a grandement impacté la vulnérabilité de l’économie algérienne qui souffre d’une crise multidimensionnelle liée à la dépendance aux hydrocarbures et à l’absence d’une stratégie de diversification».

Même s’il y a une relative réussite sur le plan sanitaire, en revanche les effets de la crise ne font que commencer, selon le responsable de la section des études économiques au Conseil national économique et social, Mohamed Belkalem, selon lequel le maintien du cap nécessite résilience et durabilité. Deux éléments importants qui, selon M. Belkalem, permettent la mise en œuvre d’une stratégie efficace pour un réel décollage économique.

M. Belkalem a mis l’accent sur l’importance d’accorder la priorité à certains facteurs déterminants dans l’après-Covid-19, à savoir le capital humain, la flexibilité dans le marché de travail, le pilotage centralisé et transversal des secteurs et activités économiques et industrielles qui peuvent constituer des alternatives aux hydrocarbures.

A cela s’ajoute «l’accélération du rythme pour le passage à une économie verte et à la digitalisation» à travers une plate-forme industrielle solide, une stabilité juridique, une sécurité alimentaire et l’inclusion du secteur informel dans le processus global de la transformation et de la transition économique», explique M. Belkalem. Diversifier l'économie, réduire la part du pétrole dans le PIB et développer l'attractivité des investissements, imposent, selon le membre du CNES, de réviser certains principes considérés jusque-là comme tabous dans l’analyse économique.

Outre la règle 51/49, il s’agit de la réflexion sur la combinaison entre les facteurs économiques et les principes de la gestion institutionnelle «dans un environnement de transparence pour la refondation du système de gouvernance économique en Algérie». Une refondation qui ne doit pas se limiter à la recherche de solutions conjoncturelles.

M. Belkalem insiste dans ce sillage sur l’importance «de réactiver le comité national dédié à l'amélioration de l'environnement des affaires» qui aura pour mission de proposer et d’engager des réformes des procédures, mécanismes et stratégies en vue de simplifier l’acte d’entreprendre et d'améliorer le climat des affaires.

Pour Abderrahmane Benkhalfa, membre du groupe des envoyés spéciaux, chargés de mobiliser le soutien économique et financier international au profit de l’Afrique dans sa lutte contre le coronavirus, «le confinement a forcé de nombreuses entreprises à ralentir, voire stopper leur activité». Cette situation a fait augmenter la dette publique qui aura des effets négatifs sur le rythme du décollage économique.

Pour l’ancien ministre des Finances, «l’économie algérienne a été touchée sévèrement par la crise sanitaire en raison de la chute des cours de pétrole, mais le potentiel en richesses naturelles laisse espérer une reprise progressive de l’activité économique».

Les conséquences de la pandémie sont extrêmement graves, et le seront encore tant que le confinement se poursuivra, affirme-t-il.



La digitalisation et l’ingénierie de la finance

Il importe selon M. Benkhalfa de «recenser toutes les ressources naturelles non exploitées afin de renforcer nos capacités d’exportation, compenser la baisse des recettes des hydrocarbures et de préserver cette richesse afin de réussir la diversification de l’économie nationale». Pour l’expert financier, il faut penser «à une stratégie de décollage, en parallèle à une ingénierie de la finance» et sur la nécessité de s’orienter immédiatement vers l’investissement dans le secteur des énergies renouvelables et l’économie verte pour réduire la facture de l’importation.

Dans son analyse de la situation économique actuelle face au Covid-19, le PDG de la banque Es-Salam, Nacer Haidar, considère que c’est l’effondrement des prix du pétrole qui a précipité l’entrée du pays dans une grave crise économique.

S’ajoute à cela la crise bancaire due au non-recouvrement de créances des entreprises en faillite, entraînant une stagflation, à savoir une inflation galopante et une stagnation économique qui risque d’être durable.

M. Haidar présente ensuite des propositions afin de faire face à la situation. Il s’agit en premier lieu du «développement de la digitalisation des opérations bancaires» et l’inclusion du secteur informel employant plus d’un million de personnes, ce qui facilitera d’absorber 30% de la masse monétaire et 45% de la valeur ajoutée».

Quelques signes positifs sont décelés par l'intervenant car en dépit de la crise «les dépôts bancaires ont augmenté ce qui est dû à la cessation de toute opération économique en raison de confinement».

Quelques mesures ont été annoncées par le gouvernement pour faire face à la crise dont une baisse de 30 % du budget de fonctionnement de l'État sans toucher aux salaires des fonctionnaires ainsi qu’une réduction de la facture des importations de 41 à 31 milliards de dollars.

Tahar Kaidi