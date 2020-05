L’après-crise sanitaire : Le nécessaire plan d’action

L’Algérie prépare activement l’après-crise sanitaire induite par le coronavirus, et le gouvernement s'attelle, dès à présent, à l’élaboration d’un plan d’action détaillé sur les mesures à prendre juste après la fin du confinement appliqué depuis la mi-mars.

Il s’agit essentiellement de préciser de manière claire les étapes et la conduite à suivre par les citoyens, les commerçants et les acteurs économiques. Il est ainsi question de préparer minutieusement la stratégie de retour à la vie normale après plus de deux mois de crise sanitaire qui a, il faut le reconnaître, sensiblement réduit l’action de plusieurs secteurs d’activité. Le plan que prépare le gouvernement va certainement prendre en considération l’évolution de la lutte contre la pandémie et la situation générale qui prévaut sur le terrain pour éliminer tout risque d’une deuxième vague de l’épidémie. Les autorités qui ont su gérer la situation avec doigté et efficacité depuis le depuis l’apparition de la pandémie vont poursuivre et consolider ces importants efforts dans le cadre d’une démarche savamment réfléchie et exécutée. Le plan d’action exigé par le chef de l’Etat au gouvernement donnera certainement plus de détails sur les mesures à mettre en œuvre, les règles à observer mais aussi et surtout les étapes de mise en application de la stratégie. Une feuille de route qui prendra en charge le souci majeur de la préservation de la santé et la vie des citoyens avec l’impératif d’une reprise de la vie quotidienne normale et celle de l’activité économique, durement touchée par la crise sanitaire. Quant à la mise en œuvre de cette stratégie, elle dépend essentiellement de plusieurs éléments déterminants dont les résultats de la lutte contre la pandémie. Il est vrai que l’Algérie continue à enregistrer des résultats de plus en plus positifs dans ce combat contre le coronavirus mais il n’en demeure pas moins qu’une extrême vigilance doit être de mise avant de décider la levée totale des restrictions imposées depuis des semaines. L’autre facteur important et décisif dans la stratégie de retour à la vie ordinaire est indéniablement le comportement du citoyen durant la levée partielle ou totale des mesures de confinement appliquées jusque-là. Certes, les citoyens, dans l’écrasante majorité, ont montré un degré de civisme élevé et ont scrupuleusement observé les orientations et mesures mises en œuvre depuis la mi-mars dernier. Toutefois, le relâchement et la baisse de vigilance durant les premiers jours du ramadan ont grandement faussé la stratégie en vigueur.

Le plan d’action doit être accompagné par une campagne de vulgarisation en direction des citoyens pour les sensibiliser sur les défis et enjeux de la phase à venir. La réussite de l’après-coronavirus dépend essentiellement de la compréhension, de la discipline et la patience des citoyens et des acteurs économiques à travers le respect des mesures et dispositions réglementaires qui seront décidées par les autorités.

L’enjeu et le pari sont indéniablement importants et la responsabilité est collective pour garantir le passage graduel et progressif d’une situation de crise vers le retour à la vie sociale normale et la relance de la machine économique. Les prochains jours vont sans doute apporter plus de précisions, de détails et de clarifications sur le plan d’action et la stratégie qui sera privilégiée en la matière.

M. Oumalek