Royaume-Uni : Vers la formation de «chiens détecteurs du COVID-19»

Des chiens renifleurs vont être entraînés au Royaume-Uni pour détecter la Covid-19 avant même l'apparition de symptômes chez les êtres humains, a annoncé le ministère de la Santé et des Affaires sociales.

Les chiens, qui peuvent détecter certains cancers à l'odeur, vont suivre un entraînement intensif pour voir s'ils sont capables de repérer la maladie avant l'apparition des symptômes.

Cette formation sera financée par le gouvernement à hauteur de 500.000 livres (environ 605.000 dollars). Les chercheurs de l'Ecole d'hygiène et de médecine tropicale de Londres (LSHTM) procèderont à la première phase d'essai en collaboration avec l'association Medical Detection Dogs et l'université de Durham.

Dans le cadre de cet entraînement, le personnel du Service national de la santé (NHS) dans les hôpitaux londoniens collectera des échantillons d'odeur sur des personnes infectées par le nouveau coronavirus et des personnes saines.

Six chiens de bio-détection seront ensuite entraînés à identifier le virus à partir de ces échantillons.