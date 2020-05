Chine : Trois vaccins entrent dans la phase II des essais cliniques

Trois vaccins contre le Covid-19 sont entrés dans la phase II des essais cliniques à Pékin, a annoncé dimanche Xu Qiang, chef de la Commission municipale de la science et de la technologie de Pékin.

Selon lui, Pékin a organisé 21 projets scientifiques et technologiques en réponse à l'épidémie de nouveau coronavirus. Cinq médicaments innovants ont été approuvés pour des essais cliniques et sont tous entrés dans la phase II des études cliniques, a indiqué M. Xu, lors d'une conférence de presse régulière sur la prévention et le contrôle du Covid-19.

Selon un plan d'action triennal sur le renforcement du système de gestion des urgences pour la sécurité de la santé publique dans la capitale (2020-2022), M. Xu, cité par Chine nouvelle, a révélé que Pékin établirait un mécanisme de liaison pour la prévention, la pratique clinique, la recherche scientifique, le traitement et l'approbation d'urgence des projets.

Pékin accélèrera la recherche et le développement des réactifs de diagnostic, des médicaments, des vaccins et des équipements médicaux et soutiendra les sociétés pharmaceutiques et de vaccins dans l'élargissement de leurs capacités afin de répondre aux demandes.

Elle améliorera la disposition des laboratoires de biosécurité de niveau 3. Selon M. Xu, Pékin renforcera le rôle de soutien des nouvelles technologies telles que les mégadonnées, l'intelligence artificielle, la 5G et l'Internet des objets dans la surveillance et l'analyse de l'épidémie, ainsi que le traçage, la prévention, le contrôle et le traitement du virus.