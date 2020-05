Matériel de prévention : Pékin exporte plus de 50 milliards de masques

La Chine a exporté une grande quantité de fournitures anti-épidémiques depuis le 1er mars, y compris 50,9 milliards de masques, pour soutenir la lutte mondiale contre l'épidémie de Covid-19, selon des données officielles.

Le pays a également exporté 216 millions de combinaisons de protection, 81,03 millions de lunettes de protection, 26,43 millions de thermomètres infrarouges et 1,04 milliard de paires de gants chirurgicaux, ainsi que des kits de test de COVID-19 pour 162 millions de personnes et 72.700 respirateurs au cours de la même période, a indiqué dimanche l'Administration générale des douanes.

La Chine continuera de renforcer le contrôle de la qualité des exportations de fournitures de prévention et de contrôle de l'épidémie et intensifiera la répression des comportements illégaux afin d'assurer des exportations ordonnées de matériels anti-épidémiques.