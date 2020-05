Selon l’université Johns Hopkins : Le nombre de cas dans le monde est supérieur à 4,7 millions

Le nombre de cas confirmés de COVID-19 dans le monde entier est supérieur à 4,7 millions, atteignant 4.708.415 dimanche à 18H32 (22H32 GMT), selon les données compilées par le Centre pour la science et l'ingénierie des systèmes (CSSE) de l'université Johns Hopkins.

Au total, 314.950 personnes à travers le monde sont mortes à cause de la maladie, selon la même source.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché par la pandémie, avec 1.486.375 cas et 89.549 décès.

Les pays ayant enregistré plus de 200.000 cas comprennent également la Russie, le Royaume-Uni, le Brésil, l'Espagne et l'Italie, selon les données du CSSE.