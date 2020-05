Avant-projet de révision constitutionnelle : Le SNM appelle à Consolider l’indépendance de la justice

Le Syndicat national des magistrats (SNM) affirme accorder tout l’intérêt à cette opportunité historique, et son président Issaad Mabrouk préconise que l’heure est à l'approfondissement et au renforcement du principe de l’indépendance de la justice. Contacté, il met en relief l’importance cruciale que revêt la contribution des magistrats à l’enrichissement des propositions contenues dans la première mouture de l’avant-projet de révision constitutionnelle. Des propositions qui contiennent des «avancées substantielles» qui gagneraient toutefois, dit-il, «à être consolidées davantage pour réaffirmer la souveraineté de l’autorité judiciaire». L’indépendance de la justice constitue, rappelle-t-on, cette aspiration majeure revendiquée de vive voix par les Algériens, toutes franges confondues, tout le long de la dynamique du mouvement citoyen du 22 février, que le président de la République propose par ailleurs d’introduire dans le préambule de la Constitution. Saisissant l’importance d’une telle attente qu’exprime à l’unisson la collectivité, le Syndicat des magistrats a procédé, dès réception de l’avant-projet de révision constitutionnelle, à la création d’une commission spécialisée dans le but évident d’apporter sa pierre à l’édifice. «Cette commission a pour mission de récolter les contributions des magistrats pour les étudier et sortir avec des propositions» reflétant l'avis de la majorité de la corporation des juges, précise le président du SNM. «Une fois son travail achevé, ces propositions seront communiquées à la présidence de la République et révélées à l’opinion par voie de presse», ajoute-t-il.



Les propositions préliminaires du SNM



De sa première lecture du contenu de l’avant-projet, le président du SNM se félicite de la réorganisation annoncée de la composante du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), sans que le ministre de la Justice et le procureur général près la Cour suprême en fassent partie. «Ceci est un acquis fondamental dans le processus du renforcement de l’indépendance de la justice», explique-t-il. Concernant cette réorganisation, il exprime sa préférence de voir le président de CSM élu par les magistrats et suggère que le président de la République occupe le poste de président d’honneur de cette haute institution judiciaire. Et pour conforter encore ce principe de l’indépendance, il plaide à inscrire la gestion de la carrière des magistrats, de la nomination jusqu'à la retraire, parmi les strictes prérogatives du CSM. Il propose en outre que l’Inspection générale, relevant actuellement du ministère de tutelle, soit également rattachée au Conseil supérieur de la magistrature, à la faveur de la révision constitutionnelle. Il considère qu’il serait judicieux de voir «le parquet libéré de l’autorité du ministère», ce qui impacterait l’application des lois par les magistrats qui, en la matière, «ne se remettront qu’à leur conscience et ne feront l’objet d’aucune instruction».

Au sujet de la consécration de la Cour constitutionnelle, énoncée dans l’une des propositions de l’avant-projet, il estime important de mieux réaffirmer le caractère judiciaire de cette Cour et préconise que sa composante soit désignée par les compétences émérites et les experts en droit constitutionnel.

Enfin, le président du SNM estime nécessaire de promouvoir le principe d’exception d’inconstitutionnalité auprès des justiciables et de la société, en général, afin de permettre un meilleur contrôle des citoyens sur l’application de lois et de veiller à leur conformité à la Constitution.

Karim Aoudia