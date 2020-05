Produits agricoles : Vers le maintien des points de vente directs après Ramadhan

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural compte maintenir les points de vente directs ouverts au début de Ramadhan et ce jusqu'à la maîtrise totale de la crise sanitaire provoquée par la pandémie du Covid-19.

En effet, le ministère est en train d’ajuster les procédures administratives et organisationnelles avec les services du ministère du Commerce afin de permettre aux agriculteurs activant dans les zones urbaines de pouvoir écouler leurs produits directement au consommateur, sans passer par les marchés de gros.

Cette décision intervient suite aux rapports locaux de la Chambre nationale de l’agriculture, qui ont relevé le franc succès de l'initiative d'ouverture des points de vente des produits agricoles directement de l'agriculteur au consommateur, compte tenu des prix compétitifs appliqués et de la fourniture quotidienne en produits frais. C’est du moins ce qu’a souligné le Secrétaire général de la Chambre nationale d'agriculture, qui a indiqué à El Moudjahid que le ministère de l'Agriculture et du Développement rural envisage le maintien de l'activité de plus de 500 points de vente directe après la fin du mois sacré afin de réduire le nombre des visiteurs à l'intérieur des marchés et assurer ainsi le respect de la distanciation sociale. Kouider Mouloua a révélé qu’une formule juridique est envisagée pour permettre aux agriculteurs d’exercer une activité commerciale, parallèlement à leurs activités productives et expliqué que le ministère du Commerce a approuvé dans une première étape le maintien en activité des points de vente directe après Aïd El Fitr, dans le but de réduire les déplacement aux marchés. Ceci en attendant, les consultations entre les cadres des deux départements ministériels en vue de donner la possibilité à un nombre d'agriculteurs de se lancer dans des activités de vente directe tout au long de l'année. Il nous a affirmé dans le même sillage que la Chambre nationale d'agriculture avait adressé une note à tous ses services au niveau local les exhortant à informer les agriculteurs de cette décision. Concernant le nombre d’agriculteurs qui ont choisi au cours de ce mois sacré vendre leur produit directement au citoyen, le président de la CNA a confié qu’il a dépassé les attentes puisqu’ils étaient plus de 500.

Il a relevé à cette occasion que la proximité de nombreuses exploitations agricoles avec l'environnement urbain a permis de rapprocher cette activité des citoyens qui affluaient aux points de vente créés, que ce soit pour faire des courses ou en tant que visiteurs pour avoir une idée de près sur les différents produits agricoles.

Selon Mouloua, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural compte, à travers cette initiative, mettre un terme à la spéculation et réduire les coûts de transport en allouant à cet effet des espaces commerciaux à proximité des exploitations agricoles dans l’optique de promouvoir et de commercialiser le produit local. Pour réussir cette initiative, les chambres de l’agriculture ont lancé des campagnes de sensibilisation à l’adresse des agriculteurs quant à l'importance de développer leurs activités dans des serres multi-chapelles afin de gagner en surface d'une part, et de multiplier le rendement agricole par hectare d'autre part, assurant ainsi un approvisionnement quotidien de points de vente en produits agricoles frais.

