Filière tomate industrielle : Les contraintes de la campagne en débat à Annaba

Présidée par le directeur central de la régulation et du développement des productions agricoles, Mohamed Kharoubi, en présence des directeurs des services agricoles d'Annaba, Skikda, El Tarf et Guelma, une rencontre régionale consacrée à la mise en application du nouveau dispositif de paiement de la prime destinée à promouvoir le développement de la tomate industrielle, l’évaluation et le suivi de la campagne de cueillette de ce produit s’est tenue, samedi dernier, au siège de la wilaya d'Annaba.

A cette occasion, il a été rappelé les dispositions prises par le ministère de l’Agriculture en faveur de la filière, dont celle relative à des facilitations pour l’écoulement du produit vers les unités de transformation.

Les agriculteurs et transformateurs bénéficieront d'une aide financière à la fin de la campagne. M. Kharoubi a affirmé que cette rencontre intervient en application des instructions de la tutelle pour examiner les contraintes qui minent encore la filière de la tomate industrielle dans la perspective de la hisser à un niveau performant et par la même réduire les importations de ce produit alimentaire stratégique.

La réduction de l’importation du triple concentré a permis à l’Etat d’économiser plus de 45 millions de dollars, a fait savoir le représentant du ministre de l’Agriculture et du Développement rural.

Le responsable a indiqué que 77% de la production nationale de tomate provient des wilayas de Guelma, Skikda, Annaba et El Tarf. Cette rencontre régionale qui a vu également la participation du directeur général de l’Office national interprofessionnel des légumes et viandes, Abdelkrim Hallou, a permis de passer en revue les prévisions de la production de la tomate attendue en fin de campagne.

On table sur plus de 16 millions de quintaux à l’échelle nationale sur une superficie totale de 26.000 hectares contre 24.000 hectares cultivés en 2019. Des orientations ont été données aux DSA pour coordonner entre les différents intervenants dans la filière pour régler les flux de collecte et ceux de la transformation du produit afin d’éviter les files d’attente interminables devant les conserveries.

Lors de ce regroupement régional, les intervenants ont insisté sur la nécessité de développer l’irrigation au goutte-à-goutte et la mécanisation de la filière afin d’améliorer les rendements de la tomate.

