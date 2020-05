Commerce : Un espace d’échange numérique entre le ministère et ses directions

Le ministère du Commerce a mis au point un système informatique d'échange numérique des dossiers avec les différentes directions et instances sous sa tutelle, qui entrera en service mardi 19 mai, selon une note adressée aux directeurs régionaux et de wilayas du Commerce. «Chaque direction régionale et de wilaya est appelée à utiliser ce système, à partir du 19 mai courant, pour l'envoi ou la réception des dossiers, sans recourir au fax ou au bureau de poste, sauf pour les cas d'urgence extrême», a précisé la note. Ce système, ajoute la même source, a pour objectif l'amélioration de la performance, le gain de temps dans l'envoi des dossiers à l'administration centrale ainsi que la réduction du coût du papier. En vertu de cette note, les directeurs régionaux et locaux sont tenus de contacter la direction des systèmes informatiques au niveau du ministère pour s'informer des aspects techniques liés à ce système, a conclu le document.