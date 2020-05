Généralisation de l’e-paiement : Entre 60 et 70% des transactions dans cinq ans

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, et le ministre de la Poste, des Télécommunications et des Technologies et du Numérique, Brahim Boumzar, ont effectué, hier, une visite à Constantine.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la promotion de la généralisation des moyens de paiement électronique, opération boostée par la pandémie de Covid-19. Les deux ministres se sont rendus au niveau d’une grande surface de la circonscription administrative Ali-Mendjeli pour constater le déroulement des opérations de paiement. M. Rezig a déclaré : «Nous travaillons à la promotion du paiement électronique, car, pour le moment, il n’y a pas de lois qui obligent les commerçants à adopter cette technologie. Nous avons préféré commencer avec les grandes surfaces et les activités libérales. Notre objectif est que tous les commerçants ciblés soient pourvus de TPE d’ici la fin de l’année, et que sur 5 ans, le paiement électronique représente 60 à 70 % des transactions. De cette manière, on va faire diminuer la masse monétaire en circulation et contribuer à abaisser la pression au niveau des bureaux de poste et des agences bancaires.» À ce titre, il convient de rappeler qu’Algérie Poste avait décidé de céder gracieusement ces terminaux de paiement électronique (TPE) aux commerçants de produits de première nécessité et aux pharmaciens qui en feraient la demande, de même qu’elle leur avait assuré la gratuité de tous les services liés à l’exploitation des TPE pour une période de deux mois. Concernant la disponibilité des produits de large consommation, le ministre a affirmé que lors du ramadan, il y a eu abondance de produits et stabilité des prix. «Les différents produits sont disponibles à profusion. Les prix des fruits et légumes sont à un niveau très acceptable. C’est d’ailleurs les mêmes prix que nous avons constatés dans d’autres wilayas, à l’image de Blida et d’Alger. Depuis le mois de janvier, nous travaillons à ce qu’il n’y ait pas de pénurie, et nous intervenons énergiquement et efficacement en cas de dysfonctionnement», dit-il. En ce qui concerne le poulet, le prix commence à baisser», a-t-il affirmé. A propos de l’Aïd le ministre a assuré : «Nous restons mobilisés. Ce qui est important est que le citoyen puisse accéder aux produits de première nécessité et à un prix raisonnable.» Rezig a évoqué le dédommagement des commerçants durement éprouvés par le confinement : « Il y a déjà la prime de 10.000 DA aux familles impactées par la crise sanitaire, mesure décidée par le président de la République. Pour notre part, nous procéderons dès que possible au recensement des commerçants concernés et ce, en concertation avec leurs représentants. Nous allons commencer par estimer les dégâts, puis nous entendre avec eux sur le montant. Bien sûr, de telles dispositions restent du ressort exclusif du gouvernement».

Il convient de signaler que la délégation a visité le marché de frères Bettou (ex-Ferrando). Devant la cherté des fruits et légumes exposés à la vente, le ministre a demandé au directeur local du commerce d’effectuer un contrôle strict. M. Rezig a également inauguré, à Ali-Mendjeli, la nouvelle annexe du centre national du registre du commerce.

Issam B.