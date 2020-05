Secteur de la formation professionnelle à Tizi Ouzou : Distribution de plus de 1.400 bavettes

Dans le cadre de lutte contre la propagation de virus Covid-19, une campagne de sensibilisation sur le port de bavettes a été organisée hier par les Centres de formation de Tizi Ghenif, Ouadhias, Mechtras, Boghni, Maatkas, Beni Douala la et Draa El Mizan, a fait savoir la direction de la formation et de l’enseignement professionnel de Tizi-Ouzou. Pas moins de 1.400 bavettes confectionnées au niveau de ces établissements ont été distribuées dans les bureaux d'Algérie poste et d'autres établissements.

La mobilisation des stagiaires et leurs formateurs a permis jusqu’à la fin de la semaine dernière la confection et la distribution de pas moins de 60.000 bavettes au profit de ces établissements de santé.

La confection de bavettes, tenues etcombinaisons de blocs ainsi que des paravents se poursuit toujours à travers une vingtaine de centres de formation, a indiqué récemment le directeur de la formation, Rachid Louhi.

Le siège de cette direction a été équipé, dimanche dernier, d’un tunnel de désinfection réalisé par le CFPA d’Akkerou qui a fourni les mêmes équipements à des structures de santé des communes d'Aghribs et d'Azeffoun.

Bel. Adrar