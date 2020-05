Mosquées : Campagne nationale de nettoyage et de stérilisation

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs Youcef Belmehdi a donné, hier matin à Oran, le coup d’envoi de la campagne nationale de nettoyage et stérilisation des mosquées. Les premières opérations ont eu lieu à la grande la mosquée Abdelhamid Ibn Badis et Ali Ibn Taleb dans le quartier El Hamri. Dans une déclaration à la presse, le ministre a expliqué que cette campagne est un message sur la nécessité de se protéger et protéger les autres des risques de contamination du nouveau coronavirus, conformément aux préceptes de la religion, de la loi et des coutumes. A ce propos, il a lancé un appel aux citoyens pour respecter les consignes médicales de prévention contre cette maladie.

Il a tenu à préciser que cette campagne ne sera pas suivie de la réouverture des mosquées après l’Aïd. La levée du confinement, explique-il, relève des hautes autorités de l’Etat en fonction des recommandations et rapports de la commission de suivi de l’évolution de l’épidémie. Le ministre a mis l'accent sur l’impératif de se conformer, durant l'Aid El Fitr, aux mesures de prévention contre la pandémie du Coronavirus et l'importance, de «s’en tenir à l’avis de nos ulémas concernant l’échange des vœux de loin durant l’Aid», ajoutant que «les accolades peuvent conduire à la mort».

Estimant que «la seule chose à faire, en cette difficile circonstance, est de nous conformer aux conditions et règles sanitaires imposées par cette pandémie», il a expliqué que «la réduction de la durée du confinement est tributaire du degré de notre respect du confinement sanitaire et des mesures de prévention, notamment le port de masques».

Le ministre a honoré dimanche les lauréats du concours des apprenants du Saint Coran lors d’une cérémonie organisée à la salle de conférence de la grande mosquée Abdelhamid Ibn Badis. Des omras aux Lieux Saints de l’islam et de récompenses financières ont été offerts aux neuf premiers lauréats du concours de récitation, organisé via Internet par la direction des affaires religieuses et auquel ont pris part une centaine de garçons et filles. Lors de cette rencontre, le ministre a distribué des vêtements de l’Aïd El Fitr aux orphelins issus de familles nécessiteuses. M. Youcef Belmehdi s’est rendu, ensuite, au siège du conseil des œuvres caritatives Soubol El Khaïrat qui relève de la direction de wilaya des affaires religieuses et des wakfs, aménagé dans l’un des locaux de la mosquée Emir Ebdelkader dans le quartier El Barki. Sur place, le responsable s’est enquis du déroulement des différentes opérations caritatives, en particulier celles qui s’inscrivent dans le cadre de la solidarité nationale depuis le début de la pandémie du coronavirus. Cette institution a assuré la distribution de plus de 60.000 repas au profit du personnel médical et soignant travaillant dans les différents hôpitaux de la wilaya et 23.000 colis alimentaires aux nécessiteux. Le Conseil de bienfaisance prépare depuis le début du mois sacré de Ramadhan, quelque 2.500 repas d’Iftar et de Shour par jour, au niveau de six restaurants, pour les personnels de santé au sein de l’Etablissement hospitalo-universitaire (EHP) 1er Novembre, du Centre hospitalo-universitaire (CHU) Docteur-Benzerdjeb à Oran, de l’Hôpital pédiatrique de Canastel, de l’hôpital Ain Turk, ainsi qu’aux patients et leurs accompagnateurs dans ces établissements de santé. Ces repas chauds sont également offerts aux personnes sans-abri hébergées au Centre d’accueil sis à la cité Mahieddine, aux étudiants africains de L'Institut Hydrométéorologique de Formation et de Recherches (IHFR), ainsi qu’aux familles démunies. A propos des opérations de solidarité, il a indiqué que le monde entier a vu cet élan des citoyens aux côtés des institutions de l'Etat pour vaincre la pandémie».

Amel Saher/APS