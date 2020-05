Aïd-El-Fitr : La nuit du doute fixée au vendredi

La Commission nationale de l'observation du croissant lunaire informe l’ensemble des citoyens que la nuit du doute consacrée à l'observation du croissant lunaire du mois de Choual pour l’année 1441 de l’hégire a été fixée au vendredi prochain, a indiqué lundi un communiqué du ministère des Affaires religieuses et des wakfs.

Une conférence consacrée à la nuit du doute sera organisée après la prière du Maghreb à Dar El Imam (El Mohammadia, Alger) et sera retransmise en direct par les médias audiovisuels, ajoute la même source.

Le ministère des Affaires religieuses a renouvelé, à cet effet, le souhait que Dieu Tout-Puissant, préserve l'Algérie et l'humanité toute entière contre la pandémie du nouveau Coronavirus.