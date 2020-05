Stars des Ramadhan d’antan, Dahmane El-Harrachi : La musique populaire au cœur

Par : Sihem Oubraham

Une de ses chansons les plus célèbres «Ya rayah», sur l'émigration, le départ, a connu un grand succès à sa sortie en France en 1973. Son interprète est Abderrahmane Amrani, connu sous le nom de scène Dahmane El Harrachi, auteur-compositeur et interprète de musique populaire.

Né le 7 juillet 1926 à El Biar, de parents originaires des Aurès (Khenchela), le parcours artistique du chanteur Dahmane El Harrachi est emprunté de sa propre expérience de la vie en traduisant dans ses chansons toutes les déclinaisons de l’immigration. Benjamin d’une famille de onze enfants, c’est d’El Harrach que Dahmane tient son surnom d'El Harrachi. D’origine chaouie du village Djellal, son père s’installe à Alger en 1920 et devient muezzin à la grande mosquée. Après la naissance de Dahmane, la famille déménage à Belcourt (actuel Belouizdad), rue Maret, puis s’installe définitivement à El Harrach. Il s’initie très tôt au banjo, il est influencé par le chanteur chaâbi Khelifa Belkacem. À 16 ans, il interprétait déjà les chansons de ce dernier. Le certificat d’études en poche, Dahmane El Harrachi se fait cordonnier puis receveur de tramway sur la ligne reliant Maison Carrée à Bab-El Oued. C’est déjà un virtuose du banjo et beaucoup de chanteurs chaâbi des années quarante s’offrent ses services tels que Hadj Menouar, Cheïkh Bourahla, Cheïkh Larbi El Annabi, Abdelkader Ouchala et surtout Cheikh El Hasnaoui avec qui il se produit pour la première fois au Café des artistes, rue de Charonne, à Paris, en 1952. En 1949, il s'installe à Lille, puis à Marseille et enfin Paris, ville qu’il ne quittera pratiquement plus. Pendant des années, il se produit dans les cafés maghrébins des villes de France. Il interprétait le répertoire chaâbi en s’accompagnant d’un banjo. Il découvre alors le décalage entre la réalité de l’immigration et le répertoire maghrébin du melhoun écrit entre le XVIe et le XIXe siècle. Auteur-compositeur, il adapte à sa manière le chaâbi en créant un nouveau langage musical et poétique. Ses chansons parlent du vécu dans un parler soutenu, compréhensible par toute la communauté maghrébine. Il enregistre son premier disque chez Pathé Marconi en 1956, pendant la guerre d’indépendance. Sa chanson portait le titre de «behdja bidha ma t'houl» (Alger la blanche ne perdra jamais de son éclat) et compose aussi la chanson «kifech nennsa biled el khir» (Comment pourrai-je oublier le pays de l’abondance). Artiste original, il a modernisé le chaâbi et a donné au banjo et au mandole un phrasé, une harmonie et des accentuations qui lui sont propres et qui le distinguent des autres chanteurs chaâbi. Son répertoire est constitué d’environ 500 chansons dont il est l’auteur. Ses paroles incisives et ses mélodies le font apprécier du grand public. Pour donner plus de contenance à ses textes lyriques, il fait très souvent appel au procédé métaphorique. Sa voix rocailleuse se prête très bien à son répertoire brossant les thèmes de la nostalgie du pays, les souffrances de l’exil, la passion pour sa ville natale, l'amitié, la famille, les déboires amoureux, les vicissitudes de la vie, la droiture, la rigueur morale tout en fustigeant la malhonnêteté, l'hypocrisie, l'ingratitude et la mauvaise foi. Il a fait toute sa carrière artistique en France et il a eu la reconnaissance de ses pairs lors du Festival de la musique maghrébine qui s’est tenu au début des années 1970 à La Villette. Découvert sur le tard par la nouvelle génération en Algérie, il ne s’est produit officiellement en public qu’en 1974 à la salle Atlas d’Alger où il remporta un franc succès. À la télévision, il a laissé trois enregistrements et a joué son propre rôle de chanteur chaâbi dans un téléfilm qui a pour titre «Saha Dahmane» (Salut Dahmane) tourné juste avant sa disparition dans un accident de la route, survenu le 31 août 1980 à Aïn Benian. Son fils, Kamel El Harrachi, également auteur-compositeur-interprète de chaâbi, continue de faire vivre son répertoire.

