ORAN, Palais du Bey Mohamed El-Kébir : Un voyage dans le temps

Par : Amel Saher

Si vous voulez vous offrir un voyage dans le temps qui vous plonge dans le XVIIIe siècle au milieu des décors et des fresques qui racontent la vie et le quotidien des sultans ottomans, une seule adresse à retenir, le palais du bey à Oran.

Ce monument historique émerge de l’une des plus grandes fortifications de la ville, en l’occurrence Rozalcazar. Il s’agit de l’ancienne résidence du bey d’Oran, l’un parmi les six ayant gouverné la ville à cette époque. Selon les données historiques, ce monument remontant à l’époque ottomane — rare dans le quartier Sidi El Houari— s’étend sur une superficie de plus de 5 hectares et il est composé de plusieurs pavillons. Principale résidence du bey et siège de son administration, il comprend un diwan, une résidence, des écuries et d'un autre petit pavillon. Les pièces intérieures ont gardé le cachet du style hispano-mauresque, caractérisé par de beaux plafonds peints. Les différents édifices sont séparés par des jardins. Après la prise d'Oran par les Français, le palais est devenu le siège du gouverneur militaire jusqu'en 1962. Le choix de ce lieu pour construire ce palais n’est pas dû au hasard, soulignent les différentes références. «C’est l’un des plus importants lieux à avoir résisté au terrible séisme qui ravagea la ville d’Oran en 1790. Par ailleurs, stratégiquement localisé, le palais domine à la fois le port, tout en surveillant l’arrière-pays, ce qu’il lui a valu d’être occupé par l’armée française de 1931 à 1962. Le diwan, à lui seul, constitue en réalité la moitié du palais. Dès que l’on y pénètre, on le retrouve sur la gauche, caractérisé par des arcades qui sont au nombre de douze. La salle principale est dotée d’un plafond orné de motifs et de calligraphies turques représentant des versets coraniques, dont certaines n’ont pas résisté à la présence coloniale. Les saintes paroles ont laissé place à des éloges envers Napoléon III, que l’on peut toujours voir. La salle préférée du Bey est toujours présente et est restée intacte au fil des siècles. Il s’y retirait pour se recueillir et prier», rapporte un document signé El Bahia Al-Bayazin.

Le palais du bey a bénéficié d’un projet de restauration, qui, malheureusement, n’a pas abouti à ce jour. L’on croit savoir, à ce propos, que les études sont toujours en cours et n’ont pas encore été livrées. En mai 2017, le leader africain de l’industrie sidérurgique, en l’occurrence le groupe turc Tosyali-Algérie, s’était engagé officiellement à prendre en charge la restauration de deux monuments historiques à Oran remontant à l’époque ottomane, dont le palais du Bey Mohamed El-Kebir. La cérémonie de signature de la convention permettant la concrétisation de cette action a eu lieu en avril 2017 au siège de l’assemblée communale de la ville d’Oran, en présence du wali d’Oran, de l’ambassadeur de Turquie en Algérie, des représentants du ministère de la Culture et de l’agence gouvernementale turque des sites archéologiques. Après plusieurs rencontres entre les deux parties, le gouvernement algérien a approuvé la proposition du groupe Tosyali-Algérie de prendre en charge la restauration de ces deux monuments historiques. Cette société a déjà offert à Oran la mosquée Emir-Abdelkader, inaugurée en 2019. Il convient de rappeler que des spécialistes de l'agence gouvernementale turque des sites archéologiques Tika se sont rendus à Oran où ils ont procédé à un état des lieux du Palais du Bey Mohamed El Kebir et de la mosquée Pacha, situés tous les deux dans le vieux quartier de Sidi-El-Houari. Il faut dire que la valorisation du patrimoine matériel historique dans la wilaya d’Oran est, depuis quelques années, au centre des intérêts des pouvoirs publics et ceux de la société civile. Près d’une vingtaine de sites et monuments classés et non classés sont concernés par les différentes opérations de réhabilitation ou de restauration, prises en charge, soit par des programmes sectoriels ou des budgets spéciaux. Alors que certaines de ces opérations engagées ont pu aboutir, d’autres sont à ce jour frappées par la décision du gel à cause de la crise financière ayant imposé des mesures d’austérité touchant l’ensemble des secteurs. A. S.