Le meilleur des gains

Par : M. Bouraïb

Pour subvenir à ses besoins, l’homme doit travailler ; tel est le principe énoncé par le discours coranique. C’est une obligation religieuse au même titre que la prière et le jeûne. Nombreux sont dans l’Islam les Hadiths qui font référence au travail. Dans le Saint Coran, le travail est très présent et valorisé : «Ceux qui croient et font des travaux utiles, ce sont eux les meilleurs de tous les êtres créés», est-il dit dans la Sourate 98 (V.7). Le travail est une adoration qui offre au croyant des mérites innombrables. L’Islam impose que l’on gagne sa vie honnêtement et condamne l’oisiveté, mère de tous les vices. Vivre aux crochets des autres est un comportement indigne aux yeux de l’Islam. La mendicité sans raison valable est également proscrite. Le ciel ne peut faire pleuvoir l’or et l’argent. Il faut faire l’effort de vivre à la sueur de son front, sans fraude ni préjudice, ni triche, ni s’enrichir dans des activités interdites par Allah, comme le recommande le Saint Coran et la Sunna authentique. Le Prophète nous met en garde contre le Haram. «Allah est bon et n’accepte que ce qui est bon (licite).» «La meilleure nourriture est celle que l’on acquiert au moyen du travail de sa main». Le Prophète Daoud (Paix sur lui) vivait du produit de son labeur, rapporté authentiquement par Al Bokhari. Ainsi, le musulman se doit d’être fort et consciencieux grâce au travail ingénieux, d’exceller en toute chose, qu’il rejette toute forme de dépendance, d’œuvrer inlassablement par l’effort continu pour ne pas avoir à subir le sort navrant de ceux qui ne daignent jamais se convaincre qu’il y a du mérite à vivre honnêtement. D’après Abou Djaafar : «Celui qui cherche ce qui est licite pour éviter la mendicité, nourrir sa famille et étendre sa générosité à son voisin, rencontre Allah avec un visage comme la pleine lune». Quant à l’employeur, il a l’obligation de rémunérer justement ses salariés. Le Prophète (QSSSL) dit : «Donnez au salarié son salaire avant que sa sueur ne sèche. Toute fraude, fausse déclaration, travail au noir nuisent grandement à l’économie et constituent une concurrence déloyale. Lorsque les gens payent leurs impôts et leurs cotisations, cela permet à l’Etat de payer les fonctionnaires, de financer des services publics (école gratuite, sécurité, santé, routes…) Il y a un acte de citoyenneté à s’acquitter de ses cotisations et de ses impôts. Il faut dissocier la Zakat qu’il faut payer indépendamment des impôts car c’est une obligation cultuelle et un des cinq piliers de l’Islam.

Une mendicité sans justification, les Hadiths la réprouvent sévèrement. Ibn Omar (Qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah a dit du haut de sa chaire en parlant de l’aumône et de la dignité de ne rien demander à personne : «La main supérieure est meilleure que la main inférieure. La main supérieure est celle qui donne et la main inférieure qui demande. (Rapporté par Boukhari et Muslim). Abou Hourayra (Qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah dit : «Celui qui mendie pour accroitre ses biens ne mendie en réalité que des braises (d’enfer) soit qu’il demande trop, soit qu’il demande peu. On a de la peine à voir tant de gens bien portants qui n’hésitent pas à vous aborder en réclamant une aumône alors qu’ ils sont parfaitement capables d’exercer un travail, pour peu qu’ils consentent à se débarrasser de ce mauvais pli.

M. B.