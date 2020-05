SAVOIR, Leïlat el-qadr : La nuit bénie

Allah, exalté soit-Il, dit (sens des versets): « Hâ, Mîm. Par le Livre (le Coran) explicite. Nous l’avons fait descendre en une nuit bénie, Nous sommes en vérité Celui qui avertit, durant laquelle est décidé tout ordre sage, c’est là un commandement venant de Nous. C’est Nous qui envoyons [les Messagers], à titre de miséricorde de la part de ton Seigneur, car c’est Lui l’Audient, l’Omniscient»

(Coran 44/1-6)

«Hâ, Mîm» : Ces lettres ainsi que toutes les autres lettres placées au début de certaines sourates sont l’un des miracles du Coran que Seul Allah détient la signification. «Par le Livre (le Coran) explicite. Nous l’avons fait descendre en une nuit bénie» : Il s’agit de la Nuit du Destin qui se trouve au mois du Ramadan.

«Nous sommes en vérité Celui qui avertit» : l’humanité que Notre châtiment atteindra ceux qui mécroient en l’Unicité de notre Seigneurie et en le fait que Nous sommes le Seul qui mérite d’être adoré.

Allah, exalté soit-Il, révéla le Coran cette nuit-là que le Seigneur des Mondes a décrite comme bénie. Un groupe de Salafs, dont Ibn ‘Abbâs, Qatâda, Sa’îd Ibn Jubayr, ‘Ikrima, Mudjâhid et d’autres, a rapporté que la nuit pendant laquelle le Coran fut révélé est la Nuit du Destin. Le verset durant laquelle est décidé tout ordre sage, signifie que durant cette nuit, sont décidées toutes les destinées des créatures, pour l’année à venir. En cette nuit, est écrit qui vivra et qui mourra, qui sera sauvé, et qui sera damné, qui est destiné au Paradis, et qui est destiné à l’Enfer, qui sera honoré, et qui sera humilié, où la sécheresse et la famine séviront, et tout ce que Allah, exalté soit-Il, veut pour cette année-là. Lorsque l’on dit que la destinée de chaque créature, pour l’année à venir, est écrite lors de la Nuit du Destin, cela signifie, et Allah, exalté soit-Il, sait mieux, que pendant la Nuit du Destin, les destins sont transférés de al-Lawh al-Mahfûdh (la Tablette Préservée). Ibn ‘Abbâs, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit : «On peut voir un homme en train de meubler sa maison ou de labourer son champ, alors qu’il est compté parmi ceux qui décèderont cette année». C'est-à-dire qu’il a été décrété pendant la Nuit du Destin qu’il sera du nombre de ceux qui mourront au cours de cette année. Il a été dit que pendant cette nuit, le destin des gens est montré aux Anges.

Le sens de ‘Qadr’ est la vénération ou l’honneur, c'est-à-dire que c’est une nuit qui est vénérée en raison de ses caractéristiques particulières, et parce que celui qui veille pendant cette nuit devient un homme d’honneur. Et il fut également dit que ‘Qadr’ signifie ‘Qadar’, c'est-à-dire qu’en cette nuit, les décrets de l’année à venir sont ordonnés, comme Allah, exalté soit-Il, le dit (sens du verset) : «durant laquelle est décidé tout ordre sage, » (Coran 44/4)

Et parce que les jugements d’Allah, exalté soit-Il, sont décidés et écrits en cette nuit.

Donc Allah, exalté soit-Il, l’appela Laylat al-Qadr, à cause de sa grande valeur et de son statut élevé auprès de Lui, exalté soit-Il, et parce que de si nombreux péchés y sont pardonnés et de si nombreuses fautes y sont voilées. En effet c’est la nuit du pardon, comme ce fut rapporté dans les recueils de hadiths authentique (Sahîh) : selon Abû Horayra, qu'Allah soit satisfait de lui, le Prophète () a dit : « Celui qui veille la Nuit du Destin avec foi et dans l’espoir de sa récompense, tous ses péchés précédents lui seront pardonnés». (Boukhari, Mouslim).

Allah, exalté soit-Il, a doté cette nuit de caractéristiques spéciales qui font d’elle une nuit unique en son genre:

Comme nous l’avons cité avant, elle est la nuit de la Révélation du Coran. Ibn ‘Abbâs, qu'Allah soit satisfait de lui, et d’autres ont dit : “Cette nuit a connu la descente du Coran depuis Al-Lawh al-Mahfoudh, la Table Gardée vers Bayt Al-‘Izzah, la Maison de la Gloire au ciel inférieur, puis le Coran fut révélé au Messager d’Allah () par étapes sur une période de vingt-trois ans. » (Tafsîr Ibn Kathîr)

Allah, exalté soit-Il, l’a décrite comme étant meilleure qu’un millier de mois, comme Il, exalté soit-Il, le dit (sens du verset) : «La nuit d’Al-Qadr est meilleure que mille mois». (Coran 97/3)

Allah, exalté soit-Il, l’a décrite comme étant bénie, comme Il, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : «Nous l’avons révélé en une nuit bénie, […] » (Coran 44/3)

En cette nuit, les anges et al-Rûh descendent, «c'est-à-dire que de nombreux anges descendent en cette nuit car elle est bénie, et ils descendent quand la bénédiction et la miséricorde d’Allah, exalté soit-Il, descendent, tout comme ils descendent quand le Coran est récité, et ils entourent les cercles d’évocation (réunions où Allah, exalté soit-Il est évoqué), et ils battent des ailes, par respect pour celui qui recherche sincèrement le savoir. »

(Voir Tafsîr Ibn Kathîr) al-Rûh, est l’ange Djibrîl (Gabriel), Alaihi salam, qui est appelé ainsi en signe de respect.

Cette nuit est décrite comme étant la paix, c'est-à-dire qu’elle est une nuit de sécurité, car Satan ne peut y faire aucune mal, ni causer aucun dommage, comme Mudjâhid l’a dit.(Voir Tafsîr Ibn Kathîr). En cette nuit, de nombreuses personnes sont sauvées du châtiment en raison de leurs actes d’adoration d’Allah, exalté soit-Il. Sens du verset : «durant laquelle est décidé tout ordre sage», (Coran 44/4) c'est-à-dire que les affaires de cette année sont envoyées aux anges qui inscrivent les décrets d’Allah, exalté soit-Il : qui vivra, qui décèdera, la subsistance que les gens recevront, ce qui aura lieu jusqu’à la fin de cette année, chaque affaire est prescrite, et elle ne peut être modifiée ou changée. (Voir Tafsîr Ibn Kathîr). Tout cela est déjà connu par Allah, exalté soit-Il, avant même qu’il ne soit inscrit, mais Il, exalté soit-Il, fait connaître aux anges ce qui doit avoir lieu, et leur ordonne de faire ce qu’ils doivent faire. (Charh Sahîh Moulism de l’imam al-Nâwâwy) Allah, exalté soit-Il, pardonne les péchés passés de celui qui veille pendant cette nuit et prie, poussé par la foi et dans l’espoir d’obtenir la rétribution divine. D’après Abû Horayra, qu'Allah soit satisfait de lui, le Prophète () a dit : «Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et dans l’espoir d’obtenir la rétribution d’Allah, tous ses péchés passés lui seront pardonnés. Et Celui qui veille Laylat Al-Qadr (La Nuit du Destin) (en prière) avec foi et dans l’espoir d’obtenir la rétribution d’Allah, tous ses péchés passés lui seront pardonnés». (Boukhari et Mouslim)

La phrase ‘avec foi et dans l’espoir d’obtenir la rétribution d’Allah’ signifie croire en la promesse d’Allah, exalté soit-Il, de récompenser celui qui passe cette nuit en veillée pieuse ne cherchant que la récompense divine et n’ayant aucun autre but ou objectif, tel que la vantardise, l’ostentation, … etc. (Fath al-Bâri)

Allah, exalté soit-Il, a révélé une sourate entière au sujet de cette nuit dans laquelle Il, exalté soit-Il, mentionne son honneur et sa grande valeur. C’est la sourate dans laquelle Il, exalté soit-Il, dit (sens des versets) : « Nous l’avons certes, fait descendre (le Coran) pendant la nuit d’Al-Qadr. Et qui te dira ce qu’est la nuit d’Al-Qadr? La nuit d’Al-Qadr est meilleure que mille mois. Durant celle-ci descendent les Anges ainsi que l’Esprit (l'ange Gabriel), par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut (bienfait de la part d’Allah, Exalté soit-Il, pour Ses esclaves croyants) jusqu’à l’apparition de l’aube.» (Coran 97/1-5)

L’expression ‘Et qui te dira ce qu’est la nuit d’Al-Qadr?’ sert à attirer l’attention sur l’importance et la grande signification de cette nuit.

‘La nuit d’Al-Qadr est meilleure que mille mois’, comme mentionné auparavant, signifie qu’elle est meilleure que quatre-vingt-trois ans. Ceci est un grand mérite, dont personne ne comprend pleinement la grandeur à part le Seigneur des Mondes, exalté soit-Il. Ceci encourage le Musulman à passer cette nuit en prière, et à faire cela dans le seul but d’obtenir la satisfaction d’Allah, exalté soit-Il.

