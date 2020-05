Musique : Hanni El-Khatib change de voie après un accident

Filer la métaphore auto s’impose : au carrefour de sa carrière, Hanni El Khatib change de direction après un accident de voiture, laissant son rock au garage pour carburer à l'électro avec «Flight», sorti vendredi.

Humeur cabossée et tôle froissée ont conduit à ce virage inattendu, belle surprise pour un cinquième album (Innovative Leisure/Because Music).

«Il y a deux ans, j'ai dit que je ne voulais plus faire ce qu'on attendait de moi, sortir un nouvel album de rock-garage et partir sur la route en tournée, ça ne me paraissait plus aussi cool qu'avant», raconte l'artiste américain à l'AFP.

Un déménagement l'amène ensuite à installer un studio d'enregistrement à domicile à Los Angeles.

Avec ces conditions techniques du fait-maison, il retrouve le plaisir qu'il avait à «bidouiller des sons» dans sa chambre quand il était au lycée : «J'expérimentais, je faisais des trucs hip-hop, instrumentaux, électro, que personne n'a entendus sauf mes potes à l'époque».

Les guitares, auxquelles il était associé jusqu'ici, ne sont plus les têtes d'affiche de son générique.

Il échange alors avec le producteur new-yorkais Leon Michels, collaborateur de Lana Del Rey, entre autres, en prenant son temps.

Mais un «sale accident de voiture» —­­ il ne s'étend pas — produit un déclic, «une sorte d'urgence». «J'ai appelé Leon et je lui ai dit qu'il fallait qu'on finisse l'album». Cet élan vital irrigue «Flight.

«Alive», qui débute par «Je n'arrive pas à croire que je suis encore vivant», s'inspire directement de sa mésaventure. Les trois premiers singles sortis sont d'ailleurs escortés par des vidéos où figure une voiture, accidentée dans «Alive».

L'ensemble est un collage régénérant, tout en invention et en liberté.

«C'est une réussite d'électro mal peignée et je ne suis pas tant étonné que ça, il n'a jamais été gardien du temple du rock-garage, n'a jamais été dogmatique», décrit pour l'AFP Olivier Nuc, journaliste musique au Figaro qui a reçu trois fois ce trentenaire tatoué pour le live de son média.

«Il a une énergie brute», souligne Clément Meyère, qui l'avait programmé en 2015 au Festival francilien We Love Green. «Là, on est dans l'esprit +do it yourself+ (+art de la débrouille+), il a toujours joué avec les codes», dit-il à l'AFP.

«Ironie»

La texture abrasive de certains titres n'empêche pas la fluidité. Une conversation s'instaure ainsi entre «Harlow» («La première fois que je t'ai vue, j'ai su que je te ramènerai chez moi») et «Dumb», morceau de rupture.

En apparence. «Oui, certains titres interagissent, +Harlow+, j'en parle comme une personne, intentionnellement, mais c'est ma chienne, le jour où je l'ai vue au refuge (rires)». L'animal pose fièrement sur la pochette de l'album et gambade gaiement dans le clip de «Stressy».

Et maintenant ? «C'est l'ironie de l'histoire. Je ne voulais plus faire de tournée et voilà que tout s'arrête avec la pandémie. Maintenant, l'album est là, j'ai envie de le défendre sur scène...».

Il n'a, au passage, pas mal vécu le confinement. «Encore plus occupé !», lâche-t-il, entre la gestion de sa marque de vêtements de skateboard et la musique, «projet avec un rappeur londonien, projet +drum and bass+ avec un ami et autre projet avec Leon».

Sur scène, il étonnera encore. «Pourquoi se fixer des règles? Pourquoi, moi qui ai fait du rock, je serais obligé d'avoir un groupe, pourquoi je n'aurais pas le droit, comme les rappeurs, de jouer par-dessus des boucles enregistrées? Le confinement est un défi, ça m'a forcé à changer mes perspectives».