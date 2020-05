Cinémathèque algérienne : Hommage virtuel à Azzedine Meddour

La Cinémathèque algérienne présente un programme virtuel en hommage au cinéaste Azzedine Meddour, une des grandes figures du cinéma algérien, pour la 20e commémoration de sa disparition, a indiqué cet établissement sur son site web.

La cinémathèque propose au public la diffusion sur son site Internet d’images, reportages et extraits de films de ce cinéaste, emporté le 16 mai 2000 par une maladie au sommet d'une carrière.

Natif de Béjaia en 1947, Azzedine Meddour est le réalisateur de «La montagne de Baya» (1997), un long métrage en tamazight tourné sur les hauteurs du Djurdjura, en Kabylie.

Le réalisateur a légué au cinéma algérien une riche filmographie, notamment «Les nouvelles croisades», une série de 8 heures sortie en 1980 et primée en Egypte et au Burkina Faso, «Entre nous» (1983), «Combien je vous aime» primé à New York en 1985, «Polisario, année 15» (1986), «La légende de Tiklat» (1991), ou encore «Douleur muette» (1998), son dernier film, distingué plusieurs fois dans des compétitions internationales.

Azzedine Meddour aura également été producteur, membre fondateur du Rassemblement des artistes, intellectuels et scientifiques ainsi que vice-président de l'Association des réalisateurs et producteurs algériens (Arpa).

Il est également le père de la réalisatrice Mounia Meddour qui a récemment fait parler de son œuvre «Papicha» doublement primée lors de la 45e cérémonie des Césars en France.