Grand angle : Un anniversaire, peut-être, gâché

Pour cause de pandémie de Covid-19, l’ONU a du mal à fonctionner normalement. Pourtant l’organisation ne va pas déroger à la tradition de tenir au mois de septembre sa grande messe annuelle : l’Assemblée générale. Ainsi la 75e session se tiendra, même si, coronavirus oblige, son agenda connaitra quelques réaménagements et chamboulements. La pandémie

«aura probablement un impact sur l’Assemblée générale, mais il est trop tôt pour connaitre les détails» a indiqué récemment le porte- parole de l’ONU. Ce qui est certain, c’est que le 75e anniversaire de l’ONU, que l’organisation comptait célébrer en grande pompe, sera gâché : la 75e AG devrait ainsi être différente des 74 précédentes. L’éloignement physique et les restrictions de séjour font que la session va se dérouler par visioconférence. Les dirigeants du monde n’auront pas à se rendre à New-York, à moins que d’ici septembre la situation sanitaire connaisse une amélioration sensible et que la propagation du virus, contre laquelle une lutte est menée, soit endiguée et les restrictions sur les séjours levées.

Cette situation inédite va forcément compliquer le travail du futur président de l’AG dont l’identité vient d’être révélée : il s’agit de Volkan Bozkir. Seul candidat à ce poste, le diplomate et parlementaire turc est appelé à diriger la 75e session historique de l’AG. Ses priorités pour la durée de son mandat d’une année sont d’ores et déjà fixées. Il les a exposées au cours d’un dialogue interactif virtuel avec les Etats membres de l’ONU.

«J’assurerai la continuité avec le travail des précédents présidents et apporterai des améliorations si nécessaires», a-t-il indiqué. Le prochain président affirme aussi que la recherche d’un consensus sera l’un des principaux efforts déployés de son mandat. Il dira également œuvrer à démontrer l’importance d’un multilatéralisme efficace,

le rôle crucial de l’ONU et de ses agences ; de même qu’il s’est engagé à œuvrer à la consolidation de la confiance et de la cohésion entre les pays, les principaux groupes des Nations-unies et les organisations internationales et à faire en sorte que les personnes les plus vulnérables du monde puissent faire entendre leur voix». Réussira-t-il là où ses prédécesseurs ont échoué ?

Bilan en septembre 2021.

Nadia K.