Piraterie maritime : Une attaque repoussée dans le golfe d’Aden

Les garde-côtes des forces pro-gouvernementales du Yémen ont confirmé dimanche qu'un navire britannique avait été la cible d'une tentative de piraterie dans le golfe d'Aden. «Un navire britannique a fait l'objet d'une tentative de piraterie à 80 miles de la côte sud du pays», a confirmé à Xinhua le capitaine, Nasser Awlaki, de la garde côtière yéménite.

«Le navire a fait l'objet d'une tentative de piraterie dans le golfe d'Aden, au large du port yéménite de Mukalla, dans l'est du pays», a-t-il précisé. Selon M. Awlaki, «cet incident s'est produit dans une zone très éloignée de la juridiction des garde-côtes yéménites». Un peu plus tôt dans la journée, la direction des opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni (Ukmto) a annoncé qu'un navire britannique avait été attaqué dans le golfe d'Aden à 12h30 GMT. L'organisation a conseillé une extrême prudence à tous les navires transitant par cette région. Selon le directeur du navire, Stolt Tankers, les pirates se sont approchés à bord de deux vedettes rapides à environ 75 milles marins au large du Yémen, a-t-il déclaré, sur l'une des routes commerciales les plus importantes pour le pétrole en provenance du Moyen-Orient vers l'Europe. «Après que plusieurs coups de semonce tirés par l'équipe de gardes armés à bord du Tanker, les skiffs ont ouvert le feu sur le navire. L'équipe de gardes armés a riposté, désactivant un skiff et mettant fin à la poursuite». Des navires marchands ont été attaqués ces dernières années dans le golfe d'Aden et la voie navigable Bab al-Mandab par des gangs armés ainsi que des groupes terroristes comme Al-Qaïda dans la péninsule arabique. La société de sécurité maritime Dryad Global a déclaré qu'il s'agissait du neuvième incident signalé dans le golfe d'Aden cette année.

R. I.