Congo - Zambie : Poussée de fièvre à la frontière

En RDC, le gouvernement central est préoccupé par l'occupation de Muliro, dans la province du Tanganyika, par l'armée zambienne. La situation, qui date de plusieurs semaines, était inscrite à l'ordre du jour du dernier Conseil des ministres présidé, vendredi dernier, par le chef de l'Etat, le président Tshisekedi. A la présidence congolaise, on dit que la patience des dirigeants de Kinshasa pourrait s'épuiser. Les forces congolaises sont en alerte, mais l'option guerrière n'est cependant pas à l'ordre jour…, assurant que les voies diplomatiques restent toujours actives.

La Sadec, qui a été saisie par le biais du président zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa, a conseillé d'éviter les affrontements. Mais, selon des sources diplomatiques et sécuritaires, les autorités zambiennes revendiquent la souveraineté sur Muliro et Kalubamba, villages côtiers situés dans le territoire de Moba, en RDC. Au départ de la crise actuelle, une affaire de pêcheurs congolais pourchassés pour être allés s'aventurer dans les eaux territoriales zambiennes.

Depuis 1996, c'est le troisième conflit du genre intervenu entre Kinshasa et Lusaka. En riposte, le gouvernement congolais a décidé de renforcer la présence militaire à la frontière avec la Zambie dans les deux territoires. Dans le territoire de Moba, les villages de Kalubamba et une partie de Muliro seraient occupés par les soldats zambiens depuis environ deux mois.

À Pweto, l’armée zambienne n’a pas encore traversé la frontière congolaise, indiquent des sources sur place. Mais il y a plus d’une semaine, la Zambie a déployé des troupes et des chars de combat tout le long de sa frontière. Ce qui crée une psychose côté congolais déclare un membre de la société civile à Pweto. Ces accusations sont rejetées en bloc par les autorités zambiennes. Celles-ci affirment tout de go que les troupes zambiennes n’ont pas franchi la frontière et qu’elles sont positionnées pour assurer leur mission sécuritaire. En 2011, un autre conflit autour du village de Moliro à Moba avait opposé les deux pays.

R. I.