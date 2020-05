130e Anniversaire de la naissance de Hô Chi Minh : Le père de la révolution vietnamienne

Les Vietnamiens célèbrent aujourd’hui le 130e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh, père de la révolution vietnamienne et symbole de l’anticolonialisme qui a mis son génie ,sa culture et sa pensée au service de de la lutte des opprimés dans son pays et au-delà.

Nationalistes et militants des causes justes, ainsi que les peuples ayant subi les affres du colonialisme se rappellent, à cette occasion, notamment l’engagement révolutionnaire déterminé de Hô Chi Minh (1890-1969) jusqu’au recouvrement de l’indépendance pleine et entière du Vietnam, sa lutte contre les impérialismes français et américain, mais aussi son combat incessant aux côtés des peuples du tiers-monde.

De son vrai nom Nguyên Si Cung, le grand héros de la Révolution vietnamienne a pris le nom de militant de Nguyên Ai Quoc, avant de devenir le célèbre et symbole Hô Chi Minh, dont l’œuvre, l’action et la pensée, représentent tant pour tous ceux qui luttent pour le triomphe sur la terre de la liberté, de la justice et de tous les idéaux humanistes.

À la naissance, le 19 mai 1890, de ce fils de pauvre, le Vietnam subissait la domination coloniale française. En 1911, il se rend en Occident dans la perspective de trouver les voies et moyens de la libération nationale : bravant les mille et une difficultés de la vie quotidienne, il vécut en France, aux États-Unis, en Angleterre..., communiant profondément avec les travailleurs à travers le monde, nouant avec eux une amitié solide.

S’inspirant de la Révolution d’Octobre (révolution bolchevique russe de 1917) et des idées progressistes, il est alors convaincu que seul le socialisme peut conduire le Vietnam à une indépendance totale et réelle.

D’où son évolution militante au début des années 1920, au sein du mouvement ouvrier français, et d’autres organisations où il espère contribuer à l’éveil des consciences des peuples colonisés.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Hô Chi Minh guide le combat populaire qui a donné naissance, la conjoncture étant favorable, à la République démocratique du Vietnam, exactement le 2 septembre 1945, après un siècle d’occupation ponctuée de résistances héroïques. Son président est naturellement Hô Chi Minh.

C'est ainsi que la foi que plaçait le peuple en Hô Chi Minh, qui incarnait une force morale inépuisable, conduira le Vietnam à la victoire, au bout de neuf années d’un rude combat couronné par la victoire historique de Dien Biên Phu, qui a mis fin à la guerre de résistance contre la colonisation française.

Déterminé à concrétiser sa conviction d'unifier le peuple vietnamien, son patriotisme déclenche la guerre du Vietnam (1954-1975) qui va opposer, cette fois-ci, la République démocratique du Vietnam aux États-Unis, à l'issue de laquelle les troupes américaines essuient une cuisante défaite, une première dans l'histoire de des États-Unis d'Amérique.

Avant de décéder en 1969 à l’âge de 79 ans, Hô Chi Minh a légué à son peuple et à toute l’humanité une œuvre riche en vertus morales et politiques qui prônent l’unité, la justice, l’égalité, la solidarité, l’amitié, la compréhension, la coopération et la fraternité entre les peuples.

En plus d'être le fondateur du Vietnam moderne, Hô Chi Minh a été aussi un homme de lettres, un essayiste, un poète et un journaliste qui a mis son génie, ses idées et sa plume au service de l’éducation, de l’émancipation et de l’épanouissement de son peuple et de tous les opprimés.