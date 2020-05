Le président afghan va partager le pouvoir avec son rival : Le début de la solution ?

L’optimisme de Washington sur une entente entre les deux rivaux de Kaboul est amplement vérifié. Le Président afghan, Ashraf Ghani, et son adversaire à la dernière présidentielle afghane, Abdullah Abdullah, ont signé un accord de partage de pouvoir qui met un terme à des mois d'impasse politique, a déclaré, dimanche, un porte-parole du président Ghani.

Une initiative qui pourrait relancer les discussions de paix inter-afghanes. «L'Accord politique entre les deux hommes vient d'être signé», a déclaré Sediq Sediqqi, porte-parole d'Ashraf Ghani, sur Twitter.

Au terme de cette annonce, Abdullah Abdullah va diriger le conseil dédié aux pourparlers de paix et plusieurs des membres de son équipe seront intégrés au gouvernement, a précisé le porte-parole. Les postes attribués aux fidèles d'Abdullah Abdullah n'ont pas été communiqués pour le moment. Abdullah Abdullah contestait les résultats d'une élection organisée en septembre et avait annoncé la formation d'un gouvernement parallèle. Une situation qui a eu pour effet immédiat d’affaiblir le gouvernement d'Ashraf Ghani au moment où Washington tente de faire progresser le processus de paix entamé avec les talibans pour mettre fin à 19 années de guerre. Cette crise politique a fini par agacer les responsables de la Maison Blanche qui ont dépêché en mars dernier le secrétaire d’état, Mike Pompeo, qui a brandi la menace de coupes budgétaires. Comme moyen de pression, Washington n’avait pas hésité à menacer d’une réduction immédiate d’un milliard de dollars de l’aide des États-Unis à l’Afghanistan, et d’un milliard supplémentaire en 2021 si l’impasse se poursuivait. En portant Abdullah à la tête du Conseil de paix afghan pour conduire des pourparlers avec les talibans, le nouvel accord de partage du pouvoir conclu dimanche pourrait aider l’Afghanistan à sortir de la crise, estiment des analystes. Les talibans ont déjà signé, le 29 février, un accord historique avec Washington ouvrant la voie à un retrait des forces étrangères du pays, 19 ans après le début de l’intervention américaine. Mais les négociations de paix directes, sans précédent, entre les rebelles et le gouvernement de Kaboul, censées débuter il y a plus de deux mois, sont restées lettre morte. Tout en saluant cette annonce, le secrétaire d'État américain n’a pas manqué d’adresser une mise en garde aux deux ex-rivaux pour le temps perdu. «Le secrétaire Pompeo a noté qu'il regrettait le temps perdu durant l'impasse politique», a déclaré la porte-parole du département d'État, Morgan Ortagus, dans un communiqué. «Il a réitéré que la priorité pour les États-Unis reste un règlement politique pour mettre fin au conflit et s'est félicité de l'engagement des deux dirigeants à agir immédiatement en faveur d'une entrée rapide dans les négociations intra-afghanes». Est-ce le début d’une solution qui manquait depuis 40 ans ?

M. T. et Agences