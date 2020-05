Espagne : Les clubs autorisés à reprendre les entraînements en petits groupes

La Liga, gestionnaire officiel du football professionnel en Espagne, a annoncé aux clubs qu'ils pourront passer de l'entraînement individuel à des séances «par petits groupes» à partir de lundi, selon une source au sein de cet organe.

Tous les clubs pourront ainsi suivre les consignes de la phase III du «plan de désescalade» progressif voulu par le gouvernement espagnol, qui autorise des groupes de 10 joueurs au maximum, selon une source interne à LaLiga citée par l'AFP. Tous les clubs pourront reprendre l'entraînement par petits groupes, y compris ceux situés dans des régions où les phases de déconfinement sont inférieures, comme le Real Madrid, l'Atlético Madrid ou le FC Barcelone, a encore précisé cette source.

Les formations de l'Espanyol Barcelone, Leganes, Getafe et Valladolid, situées dans les régions les plus durement touchées par le coronavirus, seront elles aussi autorisées à revenir à l'entraînement par petits groupes.

Après la suspension du championnat espagnol le 12 mars dernier, en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, les clubs de Liga ont repris l'entraînement individuel à partir du 8 mai, avec un maximum de six joueurs sur le terrain en simultané, et un respect draconien des gestes barrières. Les joueurs doivent arriver séparément, déjà en tenue, gantés et masqués, et se faire prendre la température.

Cette ouverture des séances d'entraînement à des groupes plus larges rapproche la Liga d'un retour à la compétition : Javier Tebas, le patron de LaLiga, n'a jamais envisagé l'arrêt définitif de la saison 2019-2020 et a toujours milité pour mener la saison à son terme.

Lors d'un entretien à la chaîne TV Movistar+ le 10 mai dernier, Tebas avait indiqué qu'il aimerait que «la reprise de la saison se fasse le 12 juin», précisant toutefois que les compétitions reprendront «quand le dira le ministère de la Santé». Avec 231.350 cas confirmés par tests PCR et 27.650 personnes décédées, selon les derniers bilans des autorités sanitaires dimanche, l'Espagne est l'un des pays les plus durement touchés au monde par la pandémie de nouveau coronavirus.