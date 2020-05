Allemagne : La Bundesliga fait exploser les records d’audience tv

Plus de six millions de téléspectateurs étaient devant leur télévision samedi pour assister à la reprise du championnat allemand de football, ce qui représente un record d'audience pour le diffuseur Sky en Bundesliga, selon le site spécialisé DWDL.de.

A 15h30 locales (13h30 GMT), heure à laquelle a été donné le coup d'envoi des premières rencontres, Sky avait déjà réuni 3,68 millions de téléspectateurs, sur ses seules chaînes payantes, soit plus du double du score habituel pour un samedi de foot.

A ceux-là, il faut ajouter 2,45 millions de personnes qui ont suivi le multiplexe sur le canal gratuit de la chaîne, qui a décidé de diffuser les multiplexes des deux premiers samedis de la reprise sur son canal Sport News, accessible à tous.

Les parts de marché étaient de 27,4% sur les chaînes payantes et de 18,2% sur le canal gratuit.

Dans le groupe cible des 14-49 ans, la part de marché totale s'est même élevée à plus de 60%, un record absolu pour Sky.



Première utilisation de la règle des cinq remplacements



La nouvelle règle permettant aux entraîneurs de remplacer jusqu'à cinq footballeurs par match, contre trois en temps normal, a été utilisée pour la première fois samedi lors de la reprise du championnat d'Allemagne, pour ménager les joueurs après deux mois d'arrêt lié à la pandémie de coronavirus. A Dortmund, l'entraîneur de Schalke 04 David Wagner a ainsi remplacé cinq joueurs de son onze de départ lors de la lourde défaite 4-0 essuyée dans le «derby de la Ruhr», tandis que son homologue du BVB Lucien Favre a fait sortir quatre de ses titulaires.

Présenté comme temporaire, cet amendement à la Loi 3 du jeu a été adopté le 9 mai par le Board, garant des lois du football. Il est entré «immédiatement en vigueur», s'appliquant aux compétitions qui s'achèveront fin décembre, sous réserve que les organisateurs l'adoptent.

Cela a été le cas en Bundesliga, premier championnat majeur en Europe à retrouver les terrains ce week-end depuis l'irruption de la pandémie : la ligue allemande a adopté la mesure afin de permettre de limiter les risques de blessures après deux mois d'arrêt complet de la compétition.