Lutte contre la corruption : Le DG de la PCH sous mandat de dépôt

Le Directeur Général de la Pharmacie Centrale des Hôpitaux, T.DJ, et le directeur finances et comptabilité, K. S, ont été placé, hier en fin de journée, sous mandat de dépôt par le juge d’instruction près le tribunal de Dar El Beida, a-t-on appris de source judiciaire. Le directeur des achats et équipements médicaux, F.CH, a été, quant à lui, mis sous contrôle judiciaire .

La PCH a subi, à cause de cette affaire, un important préjudice financier.

Les enquêtes liées à la lutte contre la corruption se poursuivent. La Section de Recherche près le groupement territorial de la Gendarmerie nationale d’Alger, vient d’achever les investigations dans le dossier de la gestion de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), transmis, hier, au tribunal de Dar El Beida à Alger. Selon une source proche du dossier, trois hauts cadres ont été présentés dans la matinée, devant le procureur de la République près le tribunal avant d’être présentés en fin de matinée au juge d’instruction près la même juridiction. Il s’agit de l’ancien directeur général de la Pharmacie centrale des hôpitaux, du directeur des achats et des équipements médicaux également président de la commission interne des marchés ainsi que du directeur des finances et de la comptabilité. Ces derniers ont été auditionnés pour des soupçons de dilapidation de deniers publics, octroi d’indus privilèges, octroi de marchés concernant les mouvements de capitaux à destination et en provenance de l’étranger à travers des fausses déclarations dans les factures d’importation et infraction à la réglementation. La justice vient d’ouvrir le dossier de la corruption dans le secteur de la santé. L’Inspection Générale des Finances avait établi en 2014 un rapport accablant sur la gestion de la PCH, mettant en cause le directeur, certains cadres du ministère de la Santé toujours en poste et l’ex-secrétaire général, Bouchenak Khelladi (en détention provisoire dans une autre affaire), mais sans suite. De même pour le rapport de la Cour des comptes qui a relevé de graves irrégularités dans l’attribution des marchés de médicaments et s’est penchée sur le dossier Sipharmal, un laboratoire fictif auquel la PCH a attribué un marché.

Neïla B.