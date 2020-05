Nouveau Stade de Douéra : Visite d’inspection du MJS

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Sid Ali Khaldi, accompagné du wali d’Alger, M. Youcef Cherfa, a effectué samedi dernier une visite de travail et d’inspection au chantier du nouveau stade de 40.000 places de Douéra au sud-ouest d’Alger. Au cours de cette visite, le ministre s’est enquis de l’état d’avancement des travaux qui avancent bien. M. Khaldi a exhorté l’entreprise réalisatrice à faire le nécessaire afin de respecter les délais de réalisation. La réception de ce stade de football à l’anglaise (sans piste d’athlétisme), est prévue pour juin 2021. Dans cette perspective, il a été procédé à l’installation d’un comité de gestion, de coordination et de suivi regroupant les parties intervenantes du projet, qui sera chargé de suivre de manière hebdomadaire l’évolution des travaux. «L’aboutissement de ces projets importants est l’une de nos priorités et préoccupations», a indiqué M. Khaldi, concernant les différents projets d’infrastructures sportives. «Les projets de constructions ont connu des accumulations de retard considérables. Actuellement, on veille avec la participation des walis à assainir les situations. On a mis en place les mécanismes nécessaires pour améliorer la cadence des travaux dans ces stades», a-t-il souligné lors de la visite du nouveau stade de Baraki, la semaine dernière.

Mohamed-Amine Azzouz