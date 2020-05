Retrait de l’allocation forfaitaire de solidarité : Prolongation jusqu’à juin prochain des délais

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, a annoncé samedi dernier, à M’daourouch dans la wilaya de Souk-Ahras, la prolongation des délais de retrait de l’allocation forfaitaire de solidarité du mois d’avril jusqu’à la fin juin. La décision de prolonger les délais de retrait de l’allocation forfaitaire de solidarité (3.000 et 10.000 DA) versée au profit de plus de 940.000 bénéficiaires, à l’échelle nationale a pour objectif de faciliter l’opération de retrait et d’alléger la pression sur les centres postaux, a précisé la ministre dans un point de presse.