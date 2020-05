Préparatifs de la saison estivale : Un protocole relatif à la prévention sanitaire

Le ministère du Tourisme envisage l’installation d’une commission chargée de la mise en œuvre du protocole relatif à la prévention sanitaire pendant la saison estivale.

A cet effet, une réunion a été présidée hier par le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Hacène Mermouri. Le ministre a déclaré que la commission aura pour mission de dégager les grands axes à améliorer suivant les critères relatifs à la préservation de la santé des citoyens».

M. Mermouri a rappelé que plusieurs pays commencent dès à présent à réfléchir à l’après-épidémie prenant en considération les retombées économiques suite au ralentissement de l’activité de plusieurs secteurs économiques, notamment le tourisme.

Ce dernier a été lourdement impacté après la fermeture des frontières de plusieurs pays engendrant la perturbation du trafic international, la restriction des voyages et entraînant un manque à gagner pour les différents opérateurs de ce secteur, a-t-il ajouté.

Dans l’objectif de veiller à une bonne préparation de la saison estivale, dans un contexte qui reste marqué par l’épidémie de Coronavirus, M. Mermouri a indiqué que le rôle de cette commission est «de tracer une feuille de route et assurer une intersectorialité pour la mise en place de ce protocole spécial en vue de la relance graduelle de l’activité touristique».

Outre celles des opérateurs du secteur, plusieurs autres contributions sont attendues des responsables des autres départements, notamment la santé, a indiqué le ministre.

M. Mermouri a fait savoir que le protocole relatif à la saison estivale «mettra en lumière les actions à entreprendre en amont, notamment sur le plan préventif, en coordination avec les opérateurs et professionnels du secteur et les départements concernés» et ce, explique le ministre, «en vue de pallier également aux insuffisances».

Relevant l’importance de la coordination et de la concertation avec les opérateurs, les artisans, les fournisseurs de services d’hébergement, d’hôtellerie, de transport et autres intervenants, le ministre a expliqué que le protocole, dont l’approbation et l’application sera annoncé le moment opportun, «répond aux exigences et recommandation des organismes onusiennes, notamment l’Organisation mondiale de la santé et l’Organisation mondiale du tourisme ».

Il s’agit, selon lui, de «règles de procédure qui devront être respectées et appliquées par les intervenants et les acteurs du tourisme». M. Mermouri assure que toutes les conditions sont réunies «afin d'offrir aux estivants un cadre agréable leur permettant de passer de bons séjours en compagnie de leurs familles, tout en veillant à la préservation de la santé publique».

Insistant sur l’importance du respect rigoureux, de la part des opérateurs et des citoyens, des règles de santé publique, et plus particulièrement des mesures décidés par les pouvoirs publics, M. Mermouri a indiqué que la saison estivale doit constituer une opportunité pour mettre en valeur le potentiel touristique qui doit contribuer au développement et à l’atténuation des répercussions économiques de la pandémie.

T. Kaïdi