Djamaâ El-Djazaïr lance deux appels d’offres : Nettoyage et acquisition de mobilier

L'Agence nationale de réalisation et de gestion de Djamaa El Djazaïr (ANARGEMA) a lancé deux avis d'appels d'offres nationaux pour le choix de fournisseurs en vue de l'acquisition du mobilier ainsi que le choix d'entreprises spécialisées dans le domaine de nettoyage.

Pour le premier appel d’offres, il est ouvert, conformément aux articles n°40, 42 et 44 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, avec exigences de capacités minimales pour le choix de fournisseurs en mobilier mobile pour la mosquée. Les fabricants et opérateurs commercialisant le mobilier mobile, qu’ils soient distributeurs ou importateurs, sont invités à retirer le cahier des charges auprès de l'ANARGEMA. Il est précisé que les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique, une offre financière.

Les soumissionnaires doivent disposer pour l'ensemble des lots d'un responsable d'opération spécialisé disposant d'un diplôme de technicien supérieur ou plus, d'une expérience minimale de cinq ans dans le domaine de la commercialisation du mobilier et d'un responsable de contrôle de la qualité et du montage qualifié disposant, d'un diplôme de technicien ou plus, d'une expérience minimale de cinq ans dans la fabrication et/ou dans le montage du mobilier. Ils sont tenus également de justifier pour l'ensemble des lots d'un matériel spécifique et des espaces de stockage.

Aussi, pour chaque matériel, le soumissionnaire doit présenter la facture ou le contrat de leasing ou le procès-verbal du commissaire-priseur. Pour les espaces de stockage, le soumissionnaire doit présenter l'acte de propriété, le contrat de location ou tout autre document justifiant de la jouissance.

Pour ce qui est des conditions d’éligibilité, il est indiqué que le cahier des charges s'adresse exclusivement aux fabricants et opérateurs dont les activités figurant au registre du commerce sont compatibles avec les lots et aux capacités financières ayant réalisé un minimum de chiffre d'affaires cumulé en 2016, 2017 et 2018 égale ou supérieur à 200 millions de DA pour le lot n°1, 120 millions de DA pour les lots n°2 et n°3, 40 millions de DA pour le lot n°4, 120 millions de DA pour le lot n°5 et 80 millions de DA pour le lot n°06 .

S'agissant des références professionnelles, il est exigé des opérateurs d'avoir réaliser au moins trois opérations de fourniture de mobilier mobile dans les dix dernières années au profit d'un établissement ou d'une administration, dont le montant pour chaque opération oscille entre 10 millions de DA et 60 millions de DA, selon les lots. Par ailleurs, l'ANARGEMA a relancé son appel d'offres national ouvert pour le choix d'entreprises ou groupement d'entreprises spécialisées dans le domaine de nettoyage de l'ensemble des bâtiments et espaces de Djamaa El Djazair, suite à la déclaration d'infructuosité après son première lancement. Les entreprises spécialisées dans le domaine du nettoyage doivent justifier une expérience minimale de trois ans dans le domaine du nettoyage.

Pour les capacités financières, il est exigé un minimum de chiffre d'affaires cumulé durant les trois dernières années (2016/2017/2018) oscillant entre 15 millions de DA et 50 millions de DA, selon les lots de l’opération.

Outre les moyens matériels, les entreprises doivent justifier les capacités professionnelles dont la réalisation d'au moins une opération dans des établissements recevant un grand nombre de public, pour un montant oscillant entre 8 millions de DA et 17 millions de DA.

Pour ce qui est des moyens matériels, les soumissionnaires doivent justifier d'une quantité minimale de matériels spécifiques. Parmi lesquelles, on peut citer une nacelle télescopique d'une hauteur minimale de 28 m, échafaudage fixe modulaire à hauteur minimale de 20 m et échafaudage roulant modulaire à hauteur minimale de 8 m, des auto-laveuses de sols de grosse capacité, des balayeuses mécaniques, des laveuse de vitres a portées minimales de 6 m, des nettoyeurs à pression professionnel avec accessoires ainsi que des plate-formes élévatrices à hauteur minimale de 21 m ou encore des aspirateurs de déchets.

Tahar K.