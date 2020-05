La prière sera accomplie à domicile : un Aïd-el-fitr inédit

Un fait inédit pour les Algériens et plusieurs musulmans dans le monde : après la prière des Tarawih, la prière de l’Aïd-el-Fitr sera accomplie à domicile, en raison du maintien de la fermeture des mosquées.

La commission ministérielle de la fatwa auprès du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, a recommandé d’accomplir la prière de l’Aïd El Fitr à domicile, en groupe avec les membres d’une même famille ou individuellement, en raison de la situation sanitaire. Les jurisconsultes ont autorisé l’accomplissement de cette prière à la maison pour les personnes dans l’incapacité de sortir et cela s’applique aux conditions imposées, en raison de la propagation de la pandémie de Covid-19, a rappelé la commission.

L’accomplissement de la prière de l’Aïd à domicile est-elle autorisée ? «Oui, c’est une Sunna recommandée par trois écoles juridiques, mais pas une obligation», ont affirmé des imams contactés par El Moudjahid. Pour ce faire, plusieurs dispositions ont été prises par des imams pour orienter les fidèles sur les règles d’accomplissement de cette prière «qui n’est pas obligatoire (fard) mais relève de la Sunna», a précisé Saâd-Eddine Bahlouli, imam de la mosquée Nour El Houda aux Eucalyptus. Djelloul Guessoum, imam de la mosquée El Qods à Hydra, a assuré que le «takbir» (évocation d’Allah) au niveau des mosquées sera maintenu la matinée de l’Aïd avec le «tasbih» via les haut-parleurs. Car le récit et la répétition de Takbir est de la Sunna. A quelle heure débute-t-elle ? «Juste après la fin de Tasbih, les gens entament la prière de l’Aïd à partir de chez eux en famille», a-t-il expliqué, soulignant qu’il n’y aura pas de prêche dans les mosquées.

L’imam Saâd-Eddine Bahlouli a indiqué que la mission de l’imam a été adaptée à cette situation exceptionnelle, «une première à ma connaissance», a-t-il dit. En effet, les imams sont de plus en plus sollicités par téléphone, par les réseaux sociaux et sur WhatsApp sur les règles d’accomplissement de la prière de l’Aïd. De ce fait, des imams ont recouru à l’enregistrement de vidéos de démonstration de cette prière et leur diffusion sur leurs comptes Facebook. «Au cours de cette semaine, à la veille de l’Aïd El Fitr, je vais faire une intervention en live (en direct) en coordination avec les Scouts Musulmans Algériens sur l’accomplissement correct de cette prière à domicile à la demande des fidèles qui insistent sur la préservation de cette tradition». Ainsi, le père de famille pourra effectuer la prière en famille avec son épouse et ses enfants, qui se positionnent derrière lui. «Il s’agit de deux Rak’âts, soit la génuflexion. Il commence d’abord par le Takbir qu’il répète six fois avant de réciter Surat Fatiha avec une autre Sourate «Al Alaa». Il poursuit sa deuxième Rak’â, il récite le Takbir cinq fois avec la lecture du verset El Ghachya, selon la Sunna, et termine normalement avec des prières pour la préservation de la famille et du pays de cette crise sanitaire», a-t-il indiqué. Pour les gens qui ne maîtrisent pas les versets, l’imam a répondu qu’ils «peuvent réciter ceux qu’ils connaissent car la répétition de ces versets relève de la Sunna», a-t-il précisé. L’imam a soutenu que la prière de l’Aïd à domicile est récompensée également. «Elle a des avantages, notamment pour les femmes qui ne pouvaient pas, avant, aller dans les mosquées, la matinée de l’Aïd. Cette prière collective permet de renforcer les liens familiaux et d’ancrer l’éducation religieuse chez les enfants». L’imam a rappelé que cette mesure s’inscrit dans les mesures de prévention contre la pandémie et visent la préservation de la vie humaine.

Neïla Benrahal