Hôpital Bachir-Mentouri de Kouba : «On espérait zéro patient d’ici l’Aïd… »

Dans le service de médecine interne de l’hôpital Bachir-Mentouri de Kouba, l’heure n’est plus à l’optimisme, c’est plutôt le contraire. «Après une accalmie de plusieurs jours les chiffres semblaient aller vers la baisse et voilà que l’on assiste à un flux de plus en plus important de malades du Covid 19. «De quoi désespérer» nous explique cet aide-soignant qui, depuis le début de l’épidémie, ne compte plus ses heures de travail, «je ne peux pas faire autrement, mes collègues sont submergés, dépassés, on s’entraide comme on peut». Pourtant ce n’est pas le seul service concerné. «Plusieurs ont été spécialement réservés aux malades du Coronavirus, mais on peine à accueillir les nouveaux arrivants quotidiennement» explique sa collègue qui précise que les patients reçus ne viennent pourtant que de l’axe relevant de leur compétence territoriale. «Nous avons principalement des gens qui viennent de Bachdjarah, El Harrach, Ain Naadja et des environs».

Cet infirmier, de même que ses collègues du corps paramédical, ne s’expliquent pas ce rebond soudain des cas de contamination. «Nous sommes découragés, bien que l’on n’enregistre pratiquement plus de décès au vu des résultats obtenus par les traitements administrés aux patients» signale-t-il, soulignant que la prise en charge et l’expérience acquises au cours des dernières semaines ont permis d’acquérir plus de connaissances pour contrecarrer la maladie. «On ne se permet plus d’être négligent, tout le personnel qui approche les services concernés est entièrement protégé par des tenues adéquates. Nous sommes approvisionnés quotidiennement en équipements nécessaires et en produits de désinfection». Il faut dire qu’on ne lésine pas sur les moyens. En l’espace d’une matinée, le service de médecine interne a vu plusieurs passages des agents d’entretien qui aspergent tous les espaces où les malades sont confinés. Tout le personnel est muni de masques et de gants. A l’entrée, les sièges ont été aménagés de manière à respecter la distance d’un mètre.



Contaminé pour un kalbelouz



Force est de constater qu’ici on ne lésine pas sur les moyens ni sur la qualité de l’accueil qui s’est grandement améliorée. «Le fait que tout le monde se conforme rigoureusement aux mesures de prévention, de désinfection et de distanciation sociale, avec le port des moyens de protection est dû au fait que l’on voit au quotidien les ravages que provoque cette maladie.

L’on a vraiment peur d’être contaminé» affirment nos interlocuteurs, d’autant que ce service a déjà enregistré un cas. «Nous avons une collègue qui est en congé maladie parce qu’elle a été diagnostiquée positive au virus malgré toutes ces dispositions. Donc cela fait peur»

En ce qui concerne les espaces où les malades sont confinés, l’entrée est protégée par une grande bâche les séparant du reste du service, totalement dédié à cette maladie d’ailleurs.

Rabah, l’infirmier chargé de filtrer les accès, évoque la multitude de cas qui se trouvent dans l’enceinte de l’hôpital. «Nous avons actuellement, dans le service gynécologie au troisième étage, des maris confinés avec leurs femmes, des mères avec leurs fils, des belles-mères avec leurs belles-filles, des vieux, des jeunes atteints par cette maladie. C’est triste qu’ils passent le ramadhan ici» a-t-il indiqué, déplorant que ce nouvel afflux de personnes contaminées relève la plupart du temps de l’inconscience de certains. «Vous vous rendez compte, il y a des femmes qui étaient tranquillement chez elles, et voilà que le mari ou le fils ramène le virus à la maison, parce qu’il est parti faire la chaîne pour acheter du kalbellouz ou zlabia.

Ah les Algériens et leur panse ! «s’exclame-t-il devant les personnes venues demander des nouvelles de leurs proches. «Oui, il a raison, mais pas que», renchérit un autre aide-soignant. «On a vu un peu partout des magasins de vêtements ouvrir à moitié leur rideau et faire rentrer 8 à 10 personnes à la fois pour que celles-ci puissent acheter les vêtements de lAïd. Vous vous rendre compte ? Penser aux vêtements de l’Aïd en ces moments de crise où on n’est même pas sûrs de sortir ce jour-là, il faut le faire ! « s’est-il interrogé, tandis que la petite assistance opine. «Et dire qu’ils n’ont pas peur d’être confinés dans un deux mètres carrés, quand il s’agit d’achats. Voyez maintenant le résultat, on est débordé chaque jour un peu plus».



Dévoués, mais découragés



S’avouant découragés par l’inconscience de certains, les membres du corps paramédical que nous avons rencontrés se disent également éreintés, car «on ne voit pas le bout du tunnel, il y a de plus en plus de cas et le personnel est dépassé, il ne faut pas se leurrer, on est dévoué, mais on a nos limites. Nous avons aussi nos familles et nos foyers. On se demande jusqu’à quand on va pouvoir tenir» nous explique-t-on, tout en dénonçant encore une fois le comportement négligent et risqué des citoyens : «Ceux qui doutent de la dangerosité de cette maladie devraient aller faire un tour dans l’hôpital le plus proche, ça devrait leur remettre les idées en place», réplique cette infirmière qui nous parle des souffrances endurées par les patients atteints du Covid 19. «Ce sont des personnes qui toussent énormément, qui ont du mal à respirer, à parler, qui ont la gorge en feu et ont affreusement mal aux bronches. Même sous assistance respiratoire, il leur faut beaucoup de courage pour supporter leur situation». L’autre point sur lequel ont insisté les soignants est le fait, qu’au-delà de l’exposition directe au virus, plusieurs personnes atteintes l’ont été parce que leur système immunitaire était faible lors de leur contamination.

«La plupart des femmes qui viennent ont expliqué qu’elles ne sortaient pas dans la rue, mais qu’elles ont pris des douches ou des bains, sans se couvrir une fois sorties.

Et donc, elles ont toutes commencé par attraper un rhume ou une grippe qui se sont vite transformées en Covid19 : le virus passant par-là, ramené par un membre de la famille, elles, avaient un système immunitaire affaibli. Donc, il faut faire très attention à ce niveau-là et essayer de ne pas tomber malade». Comme tiendront à le préciser ses collègues, «la contamination se fait principalement par la bouche et l’air, en s’attaquant aux voies respiratoires. Aussi, si vous sortez, il est impératif de porter un masque de protection», ont-ils prévenu.

A bon entendeur !

Amel Zemouri