Le Pr Belhadj, chef du service de médecine légale au CHU Mustapha : «La situation est toujours inquiétante»

Le nombre de cas de Coronavirus ne cesse d’augmenter, notamment depuis le début du mois de Ramadhan. Le ministère de la Santé enregistre quotidiennement une moyenne de 150 nouveaux cas confirmés. La capitale n’est pas en reste de cette pandémie et au fil des jours, elle est devenue la wilaya la plus touchée, derrière Blida, foyer initial du Coronavirus.

Alger déplore en effet 784 cas confirmés et 120 morts, bilan arrêté samedi soir. Parmi les hôpitaux de la capitale qui connaissent le plus d’affluence, figure bien entendu le CHU Mustapha-Pacha qui reçoit chaque jour une moyenne d’une quarantaine de personnes atteintes, comme nous l’a révélé le chef de service de médecine légale et directeur des activités médicales et paramédicales de ce centre hospitalier universitaire.

Le Professeur Rachid Belhadj a confié en revanche que le nombre de décès n’est pas aussi alarmant que ça et souligné que l’hôpital déplore une à deux victimes chaque deux jours. «Actuellement, nous ne sommes pas dans une situation catastrophique, le nombre de malades qui consultent chez-nous ne dépasse pas en moyenne les 50 personnes. Nous enregistrons quotidiennement une moyenne de 12 hospitalisations par jour pour les formes un peu compliquées, idem pour les réanimations. Nous avons également remarqué plus de pics à partir de la fin de journée», a-t-il détaillé, assurant que la situation est loin d’être catastrophique et reste même maîtrisable. «Nous gérons et nous commençons à avoir une bonne gestion du circuit», a-t-il déclaré. Le directeur des activités médicales et paramédicales du CHU Mustapha-Pacha a, cependant, pointé du doigt le comportement irresponsable et l’inconscience de certains citoyens qui prennent à la légère la dangerosité du virus qui a fait jusqu’à ce jour des centaines de milliers de victimes dans le monde. «C’est inquiétant lorsqu’on voit ces attitudes qui n’ont rien à voir avec la citoyenneté et le civisme. On observe des gens qui ne respectent ni confinement sanitaire, ni distanciation sociale alors que d’autres bafouent complètement les mesures de protection et se regroupent sur les terrasses des immeubles pour faire la prière pendant que le personnel médical se bat chaque jour et met sa vie en péril «, a-t-il regretté. Selon le médecin, si ces personnes ne changent pas d’attitude, le nombre de cas ne sera pas revu à la baisse, bien au contraire, la courbe sera en hausse et pourra durer des semaines.

«On pourrait avoir une autre courbe ascendante. Donc, c’est sérieux, nous ne sommes pas encore sortis du danger, la situation est toujours inquiétante», s’est-il adressé en direction des citoyens.

S’adressant aux proches et aux parents des malades atteints par le Covid-19, le Pr Belhadj se montre rassurant et soutient que le personnel médical est totalement dévoué et fortement mobilisé pour assurer une bonne prise en charge des malades en vue de leur permettre de guérir le plus vite possible et rejoindre leur domicile. Les parents doivent être patients et surtout ne pas verser dans l’agressivité et l’inquiétude.

Pour les orienter, on a créé un centre d’urgence spécial Covid-19 pour la prise en charge des malades, a-t-il souligné.

Notre interlocuteur a saisi cette opportunité pour rendre un vibrant hommage au personnel médical, particulièrement aux bénévoles qui accomplissent un travail méritoire auprès des personnes infectées. «On a réquisitionné les infirmiers de la chirurgie dentaire, ils étaient là pour nous aider, certains pour faire des électrocardiogrammes , d’autres pour les prélèvements», s’est-il félicité.

Mohamed Mendaci