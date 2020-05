Bechar : L’inconscience de certains

La wilaya de Béchar a enregistré 15 cas positifs au Covid 19 en 72 heures. Une situation que l’on impute essentiellement au non-respect du confinement sanitaire, en dépit des efforts consentis par les services de sécurité chargés de son application.

Trois marchés de fruits et légumes au centre-ville, à Debdaba et Béchar Djedid sont fermés. Néanmoins, les commerçants qui exercent dans différents quartiers de la ville font fi de toutes les mesures de sécurité et de distanciation. En outre, les commerces interdits d’activité, notamment ceux de l’habillement pour femmes et enfants, permettent clandestinement à des clientes, accompagnées de leur progéniture, de pénétrer dans des locaux. C’est là un comportement inconscient de la part de citoyens, mettant en danger aussi bien leur propre personne que celle de leur famille. La wilaya vient d’acquérir la PCR, une technique automatisée de dépistage du coronavirus installée dans les laboratoires du centre régional de lutte contre le cancer. Cela met fin aux multiples déplacements au niveau de l’annexe de l'Institut Pasteur à Oran. Ramdane Bezza