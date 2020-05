Ain Defla : Une startup produit des canons pulvérisateurs désinfectants

Une startup spécialisée dans le développement d'équipements hydromécaniques destinés aux traitements des eaux usées, à Ain Defla, a réussi la gageure de produire, pour la première fois en Algérie, des canons pulvérisateurs désinfectants de haute qualité, destinés à la prévention et la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19). «L’idée de nous orienter vers la production de ce type d’équipements de prévention a été dictée par un devoir de responsabilité sociale et de contribution dans la découverte de solutions pour prévenir la propagation du Covid-19 et son éradication», a indiqué à l’APS, le gérant de l’entreprise, Abdelghani Seffal (39 ans). Ajoutant que la crise du Covid-19 a incité son entreprise «S. FIVE» à procéder à un changement d’activité, en optant pour la production «avec des compétences algériennes» de «ce type d’équipements (canons pulvérisateurs désinfectants) destinés pour la désinfection des grands espaces et surfaces, et des façades des bâtiments».

Ces canons pulvérisateurs désinfectants fonctionnent selon la technologie dite «reverse engineering», avec une puissance de 10 cheval-vapeur. Ils sont dotés d’une capacité de sept à 10.000 litres de gel désinfectant, avec un jet pouvant atteindre entre 20 et 22 mètres de distance, selon M. Seffal. «Outre les grandes surfaces, ces canons pulvérisateurs peuvent, également, désinfecter les lieux fermés et ouverts, à l’instar des bureaux et maisons», a-t-il précisé, soulignant l’utilisation, par ces canons, d’un type de désinfectants doté d’une caractéristique lui permettant «de durer dans le temps de façon à éradiquer le virus», a-t-il assuré. Selon son gérant, l’entreprise «S. FIVE» peut produire «jusqu’à 100 canons pulvérisateurs par mois». Cette entreprise, qui s’apprête à intégrer la Bourse d’Alger, a, également, entrepris «le développement de la technologie membranaire utilisée dans le traitement des eaux usées».

Au moment où il est, également, prévu le développement «prochainement» d’une machine pour produire des masques médicaux de haute qualité, d’une capacité de 50.000 unités /jour.