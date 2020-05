Tizi-Ouzou : Sensibilisation sur le port de la bavette

La wilaya de Tizi-Ouzou vit au rythme d’intenses campagnes de sensibilisation sur la nécessité du respect de toutes les mesures de prévention contre le Covid-19. Médecins et animateurs de la société civile mènent une campagne intense sur l'application des mesures barrières pour endiguer la propagation du virus.

Un relâchement est constaté durant ce mois sacré dans les marchés et commerces où les clients continuent à se regrouper malgré d’incessants rappels à l’ordre des gérants des lieux et l’affichage limitant l’accès à l’intérieur à deux personnes. En dépit de cela, des clients continuent malheureusement de fouler aux pieds les mesures de distanciation sociale, au grand désespoir des commerçants obligés de laisser ouverts leurs magasins pour assurer la continuité de l’activité et ne pas mettre la clé sous le paillasson, malgré le risque élevé de contamination qu’ils encourent en exerçant dans ces conditions.

Pour se prémunir tant bien que mal, beaucoup de ces commerçants portent des bavettes et stérilisent les pièces de monnaie, contrairement à la majorité de leurs clients qui non seulement ne les portent pas, mais ne respectent aucune mesure de prévention. Un commerçant du grand boulevard Krim-Belkacem peine à faire respecter la mesure de limitation à deux personnes seulement dans son local d’alimentation générale.

«Parfois, je me retrouve avec cinq personnes, voire plus, en même temps à l’intérieur et toutes veulent être servies en même temps», a-t-il déploré, exprimant sa colère et son incompréhension face à ce comportement irresponsable de citoyens inconscients de la gravité de la situation, malgré les incessantes campagnes que mènent avec beaucoup de pédagogie les personnels de santé et le mouvement associatif très engagés dans cette lutte acharnée contre cette pandémie. «Le port de la bavette doit être obligatoire dans les lieux fermés pour endiguer cette pandémie», a-t-il préconisé, appelant à la sagesse des citoyens et à la fermeté des autorités pour la mise en application obligatoire de toutes les mesures de prévention recommandées par les spécialistes. Par ailleurs, l’assemblée populaire communale de Larbaâ Nath-Irathen a lancé hier une vaste opération de distribution de bavettes à travers les boulevards et artères de la ville au profit des citoyens, a annoncé un communiqué. Cette opération sera renouvelée à chaque fois qu’une quantité importante de bavettes est mise à la disposition de l’APC par les donateurs et le mouvement associatif. L'APC exhorte les citoyens à rester vigilants et à ne pas baisser la garde en continuant à respecter strictement tous les gestes barrières pour endiguer la propagation de cette pandémie. De son côté, le bureau de la commune de Bouzeguene de l’Union générale des commerçants et artisans algériens a organisé une vaste campagne de sensibilisation des commerçants sur l’importance du port de la bavette et du respect des mesures de distanciation physique. Le représentant de l’UGCAA a affirmé avoir constaté une très large adhésion des commerçants à ces mesures. «En plus du port de la bavette, la majorité des commerçants visités ont mis en place un dispositif permettant aux clients de s’approvisionner dans le strict respect des mesures barrières», s’est-il réjoui.

Des campagnes de sensibilisation similaires ont été lancées à travers plusieurs localités de la wilaya suite à la baisse de vigilance constatée au niveau des marchés de fruits et légumes, magasins et places publiques où des citoyens se rassemblent sans aucune mesure de prévention.

Les comités de villages et les associations de divers horizons ont réinvesti le terrain pour mener des campagnes de sensibilisation pour le respect des consignes sanitaires.

