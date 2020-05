Agence nationale de la sécurité sanitaire : Le projet en voie d’être concrétisé

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a affirmé samedi à Tébessa que «le travail est en cours pour mettre en place l'Agence nationale de la sécurité sanitaire».

S’exprimant lors d’une réunion de travail avec les cadres du secteur de la santé, organisée au siège de la wilaya, M. Benbouzid a affirmé que le ministère de la Santé a entamé «les procédures devant concrétiser le projet de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire qui se chargera en premier lieu de dresser un état des lieux précis du système de santé algérien».

«Ladite agence aura pour mission de diagnostiquer la situation sanitaire en Algérie et d’apporter les solutions idoines aux déséquilibres qui existent entre les différentes régions du pays», a-t-il poursuivi.

Le ministre de la Santé avait entamé sa visite dans la wilaya de Tébessa en inspectant le centre de référence de prise en charge des malades de Covid-19 de l’établissement public hospitalier EPH- Bouguerra-Boulaâras dans la commune de Bekaria, où il a salué les efforts déployés par le personnel médical pour prendre en charge les malades et affirmé «être rassuré sur le secteur de la santé à Tébessa».

Il a déclaré sur place que l’épidémie du Covid-19 est «partiellement maîtrisée à l’échelle nationale et que le plus important c’est la baisse du nombre de nouveaux décès en comparaison avec celui des cas confirmés», révélant que 192 nouveaux cas de coronavirus et 6 décès ont été enregistrés samedi. Concernant le décès à Sétif du médecin enceinte de 8 mois, Wafa Boudissa, le ministre a rappelé qu’une enquête approfondie sera menée par l’inspecteur général du ministère de la Santé pour déterminer le premier responsable de cette tragédie.

M. Benbouzid a également visité l’établissement hospitalier spécialisé mère-enfant «Khaldi- Abdelaziz», où il s’est enquis des conditions de prise en charge des parturientes puis il a inspecté le pavillon dédié aux cas suspects de coronavirus.

Il a achevé sa visite par une réunion de travail à huis clos avec les cadres du secteur qui lui ont soumis leurs préoccupations quant à la réouverture des salles de soins et le réaménagement de plusieurs établissements de santé.

Pour rappel, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait demandé au gouvernement, lors de la réunion ministérielle du 3 mai dernier, d’entamer les études préalables à la mise en place de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire.