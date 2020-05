Marché Réda-Houhou à Alger : Disponibilité des produits et Affluence moyenne

A quelques jours de la fin du ramadhan et en prévision des fêtes de l’Aïd El Fitr, le marché Réda-Houhou, au cœur de la capitale, connaît une affluence mitigée. L’affluence des citoyens est un peu moins importante par rapport à celle constatée la première semaine du ramadhan, même si une certaine effervescence est néanmoins palpable.

Les commerçants ont respecté l’obligation du port du masque et les directives du ministère du Commerce étaient rigoureusement appliquées pour se protéger et protéger les clients. Au niveau du stand de la boucherie, la viande de poulet est cédée à 290 DA/kg tandis que la viande hachée à 1.200 DA/kg.

Sur ces mêmes stands, les bouchers ont mis à disposition des clients des bottes de menthe et de persil pour la somme de 25 DA. Pour les fruits, la pastèque coûte 100 DA/kg, la banane 220 DA/kg et la pomme oscillait entre 230 et 280 DA/kg, tandis que les agrumes étaient respectivement vendus à 180 DA/kg tant pour les oranges que pour les citrons. L’étal d’en face proposait un des produits phares du mois sacré qui n’est autre que la datte Deglet Nour cédée à 800 DA/kg. Sur un autre stand, non loin de là, des fraises sont vendues à 200 DA le kg. A la fin de la rangée, un étal garni d’épices propose à la vente, du gingembre, du cumin, de la cannelle, du curcumin ainsi que l’incontournable Ras-el-hanout pour 100 DA. Ce stand propose, également, une profusion d’olives allant de la noire à la rouge en passant par la verte pour 200 DA/le kg. Pour les légumes, l’ail est fixé à 100 DA le kg. Les vendeurs vantent même de prétendues vertus curatives prétextant qu’il s’agit d’un remède très puissant contre les infections virales, en somme utile en cette période de Coronavirus. A quelques mètres de là, la tomate et la laitue sont vendues à 80 DA/kg, tandis que la pomme de terre est vendue à 50 DA/kg. Le stand d’en face, quant à lui, avait également des légumes en profusion telles que de la carotte à 70 DA/kg, des poivrons à 90 DA/kg et du chou-fleur à 100 DA/kg.

Moncef, 33 ans a confié, avec une nostalgie, qu’il s’agit probablement de ses dernières emplettes pour le ramadhan. Poursuivant ses propos, il a affirmé que le challenge du jour pour lui est, toutefois, de trouver une belle tenue en prévision d’Aid-El-Fitr. De son côté, Naïma a révélé n’avoir pas trop fait attention aux prix des fruits et légumes dans la mesure où elle est venue chercher quelques produits pour les gâteaux de l’Aïd. «Je compte commencer les préparations de pâtisserie et autres sucreries dès demain. Ainsi, ma mission est de prendre quelques produits telles que la datte et le citron», a-t-elle soutenu.

Sami Kaïdi