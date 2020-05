Canada : premiers essais sur un vaccin

Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau annoncé, samedi, que le feu vert a été donné pour les premiers essais cliniques sur un vaccin visant à combattre le COVID-19. Lors d'un point de presse à Ottawa, M. Trudeau a précisé que les essais se dérouleront au Centre canadien de vaccinologie de l'Université Dalhousie, en Nouvelle-Ecosse. «La recherche et le développement prennent du temps et doivent être bien faits», a soutenu le premier ministre, estimant qu’il s’agit de «nouvelles encourageantes».

Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC), un organisme fédéral, sera partie prenante dans les efforts menés pour développer un vaccin contre le coronavirus, a affirmé M. Trudeau. Ainsi, si les tests s'avéreront concluants, le vaccin pourrait être produit et distribué dans tout le pays, a-t-il dit. Le vaccin candidat Ad5-nCoV a été développé par l’entreprise chinoise CanSino Biologics. Il est considéré comme un des vaccins potentiels les plus avancés contre le COVID-19. C'est le premier vaccin du genre à atteindre la phase II des essais cliniques.