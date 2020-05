Recherche : 8 vaccins en essai clinique

Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, huit vaccins contre le coronavirus sont en essai clinique et 110 autres à différents stades de développement, alors que les gouvernements du monde entier se démènent pour contenir le virus.

Des sociétés pharmaceutiques et des instituts de santé dans des pays, comme les États-Unis, la Chine et l'Allemagne, ont dirigé le développement du traitement des patients atteints de COVID-19. La société de biotechnologie américaine Moderna Inc. a entrepris des essais cliniques, depuis mars, en collaboration avec l'Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses. Les deux entités travaillent sur un vaccin qui contient de l'ARN, un matériel génétique synthétisé pour amener les cellules à produire des protéines similaires au coronavirus qui pourraient déclencher la réponse immunitaire de l'organisme pour produire des anticorps efficaces.

Le partenariat entre la société pharmaceutique américaine Pfizer Inc. et BioNTech SE, une société allemande d'immunothérapie, est également en cours.

Au Japon, six vaccins candidats sont toujours en évaluation préclinique, l'Université d'Osaka, l'Université de Tokyo et l'Institut national des maladies infectieuses y travaillant entre autres. En Chine, quatre groupes figurent sur la liste de l'OMS, dont CanSino Biological Inc., qui tente de modifier génétiquement d'autres virus pour produire des protéines de coronavirus, ce qui pourrait déclencher une réponse immunitaire.

À ce titre, le Premier ministre canadien Justin Trudeau annoncé, samedi, que le feu vert a été donné pour les premiers essais cliniques sur un vaccin. Lors d'un point de presse à Ottawa, M. Trudeau a précisé que les essais se dérouleront au Centre canadien de vaccinologie de l'Université Dalhousie, en Nouvelle-Ecosse. «La recherche et le développement prennent du temps et doivent être bien faits», a soutenu le Premier ministre, estimant qu’il s’agit de «nouvelles encourageantes». Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC), un organisme fédéral, sera partie prenante dans les efforts menés pour développer un vaccin contre le coronavirus, a affirmé M. Trudeau. Ainsi, si les tests s'avéraient concluants, le vaccin pourrait être produit et distribué dans tout le pays, a-t-il dit.

Le vaccin candidat Ad5-nCoV a été développé par l’entreprise chinoise CanSino Biologics. Il est considéré comme un des vaccins potentiels les plus avancés contre le COVID-19. C'est le premier vaccin du genre à atteindre la phase II des essais cliniques.