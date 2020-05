Candidats aux examens du BEM et du Baccalauréat : L’impératif accompagnement psychologique

L’organisation des examens du BEM et du bac intervient dans un contexte particulier et les candidats à ces épreuves nécessitent davantage de soutien pédagogique et psychologique pour les aider à franchir sereinement ce cap décisif dans leur cursus scolaire.

Un avis partagé par les organisations des parents d’élèves, les syndicats et les spécialistes qui insistent sur l’importance d’encadrer et d’orienter psychologiquement les candidats aux examens, notamment devant la situation exceptionnelle que connaît le pays.

Contactée par El Moudjahid, Mme Sabrina Gahar, maître de conférences en psychologie clinique, a souligné l’intérêt d’un accompagnement psychologique des élèves dans la préparation de leur examen, pour adopter une attitude adéquate face aux épreuves. «Nous vivons une situation très exceptionnelle et il s’agit de protéger l’enfant sur le plan sanitaire», a-t-elle indiqué, ajoutant avoir constaté que beaucoup d’entre eux, tout comme leurs parents espéraient l’annulation des examens nationaux, notamment le BEM. Elle dit que de nombreux élèves se disent incapables de maintenir un rythme scolaire cohérent et adapté pour pouvoir réviser et passer l’examen après une longue période de rupture avec l’enseignement. «C’est normal que ces élèves expriment de telles craintes et inquiétudes face à leur avenir, à leurs projet de vie et à leurs investissements. Ce qui n’est pas normal, en revanche, est de voir des parents qui agissent de la même manière et cautionnent les inquiétudes de leurs enfants et vont dans le même sens», a-t-elle regretté. Pour la responsable du master psychologie clinique à l’université d'Alger, si les parents continuent à insister pour l’annulation de l’examen, il serait tout à fait normal que leurs enfants décrochent et n'aillent pas vers le respect des consensus. «Ce comportement est à bannir», a-t-elle insisté, ajoutant que beaucoup de parents font corps avec leurs enfants et font de leur projet le leur propre et réagissent d'une manière parfois exagérée. La psychologue a estimé que les parents d’élèves doivent parler à leurs enfants pour les rassurer durant cette période exceptionnelle. «Ils doivent avoir l’art de la contractualisation, car beaucoup de parents ont pris l’habitude de communiquer avec leurs enfants dans la précipitation et dans l’aspect bref», a-t-elle souligné. Elle a fait savoir que le mode de communication adopté par les parents avant la crise sanitaire et le confinement étaient dans une forme expéditive, efficace, pratique et pragmatique, mais, dans la situation actuelle, a-t-elle précisé, il faut revenir au style de communication de nos ancêtres, où il y avait beaucoup d’imagination et d’élaboration qui permettaient à l’enfant une large vision pour son avenir avec un large spectre.

Aux yeux de Mme Gahar, si l’enfant va se soucier, s’inquiéter et développer des manifestations anxieuses à l’égard de son avenir, un comportement normal du reste, les parents doivent l'accompagner durant cette période décisive et l'aider à bien gérer le stress.

Elle a souligné le fait que les parents doivent être rassurants, réconfortants et essayer de contenir les émotions et le stress de leurs enfants. «Les parents doivent tenir un langage encourageant et motivant pour leur apporter le réconfort», a-t-elle fait observer. Ainsi, ils doivent, selon la psychologue, utiliser des expressions appropriées, comme «j’ai confiance en toi», «tu peux compter sur tes capacités et tes compétences».



Laisser à l’enfant une marge de manœuvre dans le choix des méthodes de révision



La psychologue a relevé par ailleurs l’importance du rôle des parents pour aider leurs enfants à développer un programme de révision à même de lui donner davantage de plaisir à travailler. «Le plus important, a-t-elle ajouté, est de maintenir un rythme à minima, car il s’agit des examens qui sont déjà programmés pour le mois de septembre.

Il faut également insister sur le fait que les candidats aux examens du BEM et du bac ne sont pas en vacances prolongées, bien au contraire, ils ont un programme à travers des cours à distance à respecter», a-t-elle rappelé, affirmant que «les parents doivent veiller à ce que les enfants fassent leurs cours et tout ce qui concerne la préparation de ces examens».

Mme Gahar a insisté sur le bon déroulement de la période de révision, pour aider, de manière significative, à surmonter l’angoisse et le stress, et donner plus de motivation et plus d’élan pour pouvoir arriver à son objectif.

Elle a évoqué, à ce propos, les effets néfastes de l’anticipation chez l’enfant dans l’élaboration des attentes, faisant part de l’existence des anticipations anxieuses et des anticipations positives. «D’où la nécessité de cet accompagnement psychologique de l’élève candidat à l’examen national pour transformer ses craintes et angoisses en motivations pour atteindre son objectif», a-t-elle expliqué.

Concernant les méthodes de révision, la praticienne en psychologie clinique dit qu’«il faut laisser l’enfant lui-même trouver ses propres méthodes et lui laisser le choix par rapport à la matière qu’il doit réviser en premier lieu».

«Les parents ont l’habitude d’imposer à leurs enfants les méthodes qui les ont fait réussir», a-t-elle indiqué, précisant qu’«il faut qu’ils fassent très attention parce que chaque cas a son propre rythme d’apprentissage et son degré d’assimilation.

Elle recommande de laisser à l’enfant une grande marge de manœuvre dans ce sens», ajoutant que «le candidat aux examens est un adolescent qui est toujours dans la rébellion contre ses parents».

Et préconise de lui suggérer de travailler avec ses camarades via les moyens technologiques pour faire des révisions en groupes.

Évoquant le rôle des enseignants, la psychologue dit qu’ils doivent avoir les habilités qu’il faut pour qu’ils puissent rassurer les élèves, contenir leurs angoisses et les accompagner dans le processus pédagogique.

«Le rôle de l’enseignement est de transmettre du savoir, mais aussi de transmettre un savoir-faire et un savoir-être», a-t-elle souligné, mettant l’accent sur la nécessité d’élargir l’opération pédagogique de façon à permettre à l’élève d’aller de l’avant.

Kamélia Hadjib