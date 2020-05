Enseignement supérieur : Reprise des cours, la troisième semaine d’août

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chems Eddine Chitour, a annoncé la date de la reprise des cours à l'université, au plus tard, au cours de la troisième semaine du mois d’août prochain.

Dans un message adressé aux responsables des conférences régionales et aux directeurs des établissements relevant du secteur, Chems Eddine Chitour a révélé que la période de reprise prochaine des cours et TD de l’année universitaire 2019/2020 aura lieu, au plus tard, au cours de la troisième semaine du mois d’août prochain.

«Dans tous les cas de figure, la reprise des activités pédagogiques en présence des étudiants interviendra au plus tard dans la troisième semaine d’août et les programmes pédagogiques doivent être achevés au même titre que les examens d’évaluation habituels, ainsi que les comités de délibérations de fin d’année», a-t-il indiqué.

Dans le même sillage, et à la lumière du report de la rentrée universitaire 2020/2021 jusqu’en octobre pour les étudiants de deuxième année et à mi-novembre pour les nouveaux bacheliers, les responsables des établissements universitaires, en coordination avec les équipes pédagogiques et les conseils scientifiques, sont appelés à surveiller les activités pédagogiques. Cette mission sera accomplie par les responsables évoqués plus haut dans la trajectoire déjà suivie et qu’ils sont censés consolider davantage en attendant le retour physique sur les lieux une fois que la situation sanitaire s’améliore.



Les cours en ligne se poursuivront



La situation sanitaire, rappelle le ministre, a imposé une suspension temporaire des activités pédagogiques impliquant la présence physique dans les centres universitaires. Pour y remédier, il a été décidé de recourir à l’enseignement à distance par le biais de plateformes virtuelles et pédagogiques spécialisées, en sus des messages numériques de communication. «L’adhésion des enseignants dans le soutien de cette expérience nouvelle et l’implication progressive des étudiants dans ce type d’enseignement ont contribué à la continuité des activités pédagogiques. Cet effort doit être renforcé en vue de conclure l’année universitaire 2019-2020 dans des conditions acceptables s’inscrivant dans le respect des normes pédagogiques ; en tenant compte de la situation sanitaire à caractère exceptionnel», a noté le Pr Chitour qui n’a pas manqué de signaler, dans ce sens, que les équipes pédagogiques et les conseils scientifiques ont un rôle central dans la coordination et le suivi pédagogique, ainsi que dans la ratification du contenu à enseigner. La décision du ministre prend en compte les propositions formulées par les syndicats du secteur qui sont favorables à une reprise des cours universitaires progressivement dès l’enclenchement du déconfinement, tout en prévoyant des mesures de prévention post-confinement.

À ce propos, le coordinateur du Conseil national des enseignants du supérieur a indiqué que la réunion entre les représentants du ministère a conclu à l’idée selon laquelle la dispense des cours universitaires à distance manque d’interaction et voit en cette option une solution complémentaire afin de sauver l’année universitaire.

Conscient que la reprise des cours se fera en fonction de l’évolution de l’épidémie, Abdelhafid Milat a suggéré que le retour aux universités devrait être progressif, estimant que réunir les 1,7 million d’étudiants même après l’atténuation de la crise sanitaire serait imprudent. «Les universités devraient étaler les cours sur 45 minutes et répartir les étudiants en groupe en procédant à la divergence des horaires. Cela en fournissant aux universités des couloirs de stérilisation et des détecteurs thermiques», a-t-il préconisé.

Pour sa part, le secrétaire général du Syndicat national des enseignants universitaires, Messaoud Amarna, a souligné qu’il est nécessaire de commencer à préparer, dès maintenant, l’entrée universitaire de 2020-2021, en coordonnant avec le ministère de l’Éducation nationale concernant l’examen du baccalauréat.

Salima Ettouahria